Misiones pretende erigirse como un faro de innovación tecnológica pública

Martes 10 de marzo de 2020

Nación apoya la iniciativa local Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, recogió el desafío felicitando a Misiones por lo hecho hasta aquí y proponiendo avanzar hacia la escuela del siglo XXI de manera conjunta. “La escuela tiene un rol fundamental y la Argentina tiene los desafíos de tres siglos al mismo tiempo. Todavía muchas de nuestras escuelas están pendientes de los desafíos del siglo XIX, y tenemos que resolverlos rápidamente”.

Propuso avanzar a resolver también la herencia de un siglo XX que por momentos se resiste a abandonar sus tiempos, para que en esas escuelas avancemos conjuntamente con los maestros en la mejora de la formación de nuestros docentes. Y también abordar la agenda del siglo XXI para estudiantes del siglo XXI, una escuela que los interpele, los seduzca, que tenga capacidad de adaptarse también a los consumos culturales, educativos, a las herramientas que usan nuestros niños, niñas y adolescentes, y a la tecnología la tenemos que ver como aliada en la mejora de los procesos de aprendizaje”, apuntó el funcionario nacional.

El ciclo lectivo 2020 encontró a los misioneros inaugurando una Escuela Secundaria de Innovación. Una escuela que, como lo fue la de Robótica, es la primera en el país de origen pública. La tierra colorada, según las autoridades, pretende mantener esa senda de progreso con nuevas propuestas.Durante la inauguración del edificio de la mencionada escuela, el presidente de la Legislatura , Carlos Rovira, anunció que se proponen, desde el proyecto de gobierno que lidera y que tiene a Oscar Herrera Ahuad como principal ejecutor, construir un Silicon Misiones, un polo tecnológico inspirado en Silicon Valley.“Vamos a presentar el otro gran desafío, el Silicon Misiones. En esos edificios hemos generado el ecosistema adecuado, tanto desde el punto de vista de transferencia del conocimiento como desde el punto de vista del uso de la tecnología con empresas líderes mundiales en el manejo de la tecnología para empezar a preparar a nuestros start-ups para ocuparlo”, explicó Rovira. Además indicó que “no hay que perder más tiempo, cada día ganado al conocimiento es un cimiento que se pone en el futuro de mucha gente”.Tanto esta iniciativa como el proyecto de innovación que comenzó a ser realidad desde ayer en Misiones fueron presentados a las autoridades nacionales. La idea es impulsar a nivel nacional algo similar al Bachillerato con Orientación en Informática y Especialización en Robótica.El acto de ayer fue encabezado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez. También fueron parte del acto inaugural el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que acompañó a su par de Misiones, Miguel Sedoff. El intendente Leonardo Stelatto fue el primero en destacar esta propuesta educativa de innovación instalada en la ciudad de Posadas. Lo hizo además en presencia del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el vicepresidente de la Legislatura provincial, el diputado Hugo Passalacqua.Como se indicó, tanto la Escuela de Innovación como el proyecto de crear el Silicon Misiones es una iniciativa detallada frente a las autoridades de la Nación.Se resaltó que hace tiempo Misiones logró el desendeudamiento para tener la libertad de avanzar con sus recursos en este tipo de iniciativas. “La mayor parte del presupuesto de la provincia lo tiene la educación porque así debe ser, porque confiamos en que esos jóvenes verán esa revolución educativa qué se va dando y año tras año, se va a ir consolidando con el tiempo con políticas públicas claras y concretas”, explicó ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad en la apertura de la escuela mencionada.Rovira planteó además la necesidad de centrar todo el trabajo del Estado en llevar respuestas al ciudadano. Para el titular de la Legislatura provincial, el rol del Estado actual debe ser “darles respuestas a los ciudadanos en el campo de la educación y de la salud, que son los grandes problemas que padecen los ciudadanos del mundo”.Entre las respuestas que se buscan en lo educativo, explicó que “el gran problema irresuelto por el sistema de educación formal, en el que por ahí invertimos años y años desde el ciclo inicial a la universidad, es que está disociado del campo laboral y del mercado. No sabemos qué estamos formando y las necesidades del mercado van a otro nivel y otra velocidad”. Esto es lo que se busca resolver, según se desprende de los dichos del titular de la Cámara de Diputados de Misiones, con escuelas como la que ayer comenzó a funcionar con el nuevo ciclo lectivo en Posadas.Para lograr esto se necesitan recursos y por ello Rovira no dejó pasar la oportunidad para recordar que mucho de lo logrado se hace con fondos propios de la Provincia, y algo más con ayuda de la Nación. También aprovechó para, una vez más, reclamar una compensación por la escasa coparticipación que recibe Misiones, como también lo planteó el mandatario provincial.“Ya no esperamos una nueva ley de coparticipación que nos saque de la injusticia de ser, dentro de ese Norte grande, la más castigada, porque es un castigo no tener lo que nos corresponde”, afirmó, al tiempo que sugirió esos aportes pueden llegar en forma de inversiones desde la Nación a la tierra colorada.Pero para que todo esto que sucede en Posadas se derrame al resto de la provincia, una de las cosas que se necesitan es la interconexión del sector educativo. En ese sentido, el gobernador Herrera Ahuad indicó ayer que en este inicio del año escolar, más del 75 por ciento de las escuelas están interconectadas y el desafío es completar que el total de los establecimientos estén en línea con el mundo.“Cerca de 2.000 escuelas, más del 75%, ya tienen conectividad, 275.000 alumnos hoy tienen la posibilidad de acceder a esa tecnología hasta en los lugares más alejados de nuestra tierra colorada”, afirmó Herrera Ahuad.El mandatario provincial también explicó que Misiones “tiene una población muy joven, que necesita que el conocimiento no sea unidireccional”, y por ello la Escuela de Innovación es tan importante. “Hoy el conocimiento es bi y multidireccional, es tener la posibilidad de interactuar en diferentes niveles de aprendizaje. De eso se trata la educación disruptiva, diferente, esta política misionera con un sello y una impronta que es misionerista, bien nuestra, la fuimos aprendiendo a lo largo de todos estos años”, afirmó.“Somos un gobierno que llevamos a la práctica las ideas, con concepto de integración, que nos pone frente a un gran desafío que es avanzar en una educación que nos permita insertarnos en un mundo que nos demanda cada día más. Y es bueno que la Nación nos reconozca este esfuerzo, porque somos una de las menos beneficiadas en coparticipación”.Sostuvo Herrera Ahuad que es una “caricia al alma” el reconocimiento de la Nación a la Educación misionera y anunció que “ponemos en manos del ministro de Educación un proyecto para que llegue desde Misiones a toda la Nación”.