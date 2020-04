Más de seis mil alumnos trabajan con los cuadernillos de estudio en San Pedro

Jueves 23 de abril de 2020 | 23:30hs.





En lo que respecta a la primaria son cuatro tipo de cuadernillos, agrupados de la siguiente manera: 1er grado, 2do y 3er, 4to y 5to, 6to y 7mo, mientras que para la secundaria son dos tipos de cuadernillo, uno para nivel medio y el segundo para ciclo orientado. En el caso de la escuela 904 de Puerto Argentino, la entrega se realizó durante la jornada de ayer miércoles, siguiendo el protocolo sanitario, alcanzando a 104 alumnos.





En este caso el compromiso debió asumir la familia ya que desde el establecimiento establecieron entregar y explicar las tareas a los progenitores personalmente “Los cuadernillos están muy buenos, divididos por fechas, así también el profesor de educación física y artística prepararon cuadernillos. Realmente están muy entusiasmadas las familias, desde primeras horas me están enviando la tarea mediante los grupos de WhatsApp, y los que no tienen internet se juntan en la casa de algún vecino, está siendo muy positiva la experiencia”, manifestó a El Territorio, Raquel Vadillo, directora de la Escuela 904.

Durante la semana pasada se concretó la primera entrega de los cuadernillos de estudio en San Pedro, alcanzando a 6.750 alumnos, dando prioridad a las escuelas que se encuentran en la zona rural. El material alcanza a los estudiantes que no cuentan con acceso a internet. Las autoridades aguardan la llegada de una segunda tanda para responder la demanda de los docentes.La primera entrega se realizó el pasado lunes mientras programan la segunda entrega que se concretaría en estos días, el material está destinado a los alumnos que, de acuerdo a la información que manejan los supervisores de los casos registrados por los maestros donde parte de la matrícula no cuenta con internet, siendo estos alumnos que asisten a escuelas rurales. Él envió por parte de nación no sería suficiente para cubrir la demanda en San Pedro. La entrega se concretó en secretaría escolar.