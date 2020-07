Mañana comienzo el juicio por el femicidio de Yanina Benítez

Martes 14 de julio de 2020 | 22:00hs.

Por Jorge Posdeley





El debate oral comenzará a partir de las 8 de este miércoles y se realizará en el Tribunal Penal Dos de Posadas.





El hombre está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, que después de las últimas legislaciones se considera como femicidio y que prevé una pena de prisión perpetua.





El juicio en contra del sujeto ya había sido programado en dos ocasiones previas. Primero, en abril del año pasado y luego a comienzos de este mes, pero en ambas oportunidades debió postergarse por diversas circunstancias o planteos. La última se debió a un cambio de abogado por parte del acusado.





El tribunal que llevará adelante el debate estará conformado por los magistrados César Antonio Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto que en la fiscalía estará Martín Rau, en carácter de subrogante.





De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el juicio se extenderá a lo largo de tres jornadas y se prevé la declaración al menos 21 testigos, entre familiares, policías y peritos.





El caso

Yanina era madre de dos menores, una niña de seis y un bebé de cinco meses, en aquél entonces. Se había mudado hace poco tiempo al barrio Unido de Garupá y llevaba una relación de dos años con Gauna, con quien tuvo a su hijo más pequeño.











Lo que se estima es que en la noche del 17 de octubre de 2014 el acusado mantuvo una discusión con la muchacha y luego de ello la estranguló con sus manos.





El caso se descubrió a la mañana siguiente, cuando la menor comenzó a pedir ayuda a los gritos y fue socorrida por su abuelo, el padre de Yanina, que rompió una puerta, auxilió a su nieta y encontró a su hija muerta.





“Cuando apenas rompieron la puerta de vidrio, la nena salió corriendo. Ella escuchó todo lo que pasó. Ella dijo que escuchó cuando él le gritó a su mamá ‘vos vas a morir hija de p...’ y que luego de eso la mandó a dormir. Cuando despertó se encontró con su mamá muerta y se desesperó por salir de la casa”, fueron las palabras de Saminiego para describir lo sucedido en ese momento.





Allí, otro familiar acudió a la comisaría para denunciar lo sucedido y, casi en simultáneo, Gauna se presentó en la misma seccional para realizar una sospechosa exposición policial. Desde ese preciso momento el hombre está detenido y en esa condición llega a debate.

