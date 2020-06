Malvinas, a 38 años del final: "Es un día triste, pero avanzamos en la causa"

Domingo 14 de junio de 2020 | 01:33hs.

Por Mauro Parrotta





El 14 de junio de 1982 se firmó la rendición argentina. La aventura de los militares al mando del país terminaba dejando en el abandono a los soldados del país, entre ellos misioneros sin saber leer ni escribir.





Las madres de Malvinas. La espera por meses y años de sus hijos caídos en la guerra de la Argentina contra Gran Bretaña. Contra los ingleses y países aliados. Una madre de Entre Ríos y una posadeña que murió llevando la causa de su joven guerrero al que logró levantar un monolito en su honor, en su memoria. Las madres fueron y son el ejemplo de la posguerra, de la lucha por los derechos y la búsqueda de reconocimientos que aún sigue.





Otro 14 de junio se repite en la memoria de los veteranos y sus familias. En 2020 se cumplen 38 años de la rendición de un conflicto bélico que duró poco más de dos meses. Un conflicto desigual que tuvo a los soldados argentinos la cuota de valor reconocida por los propios comandantes británicos. "Pensaban llevarnos por delante y estuvieron a poco de rendirse", explicó un veterano a El Territorio.





La tristeza y la lucha por beneficios

"Es una fecha dolorosa para nosotros los veteranos... porque se entregó todo y no se trajo nada, por decirlo así, sin vueltas", dijo el ex infante de marina R. Ramírez.

"Es un día triste para todos nosotros los que estuvimos ese día en la isla, combatimos hasta el final, hasta ver la bandera blanza izada en lo alto...", recordó Evelio Castelnovo, veterano de guerra y presidente de la Federación de Veteranos de Malvinas de Misiones a El Territorio.





"Hasta ese ese día hubo combate, prácticamente cuerpo a cuerpo, muy cercano ya... me acuerdo que a las 14 de ese 14 fue el final, ese día nos marcó a todos, no se pudo cumplir con la orden de contraataque que teníamos por el avance de los ingleses... fue muy triste...".

Pero Castelnovo resaltó que en los últimos años se logró dar un verdadero salto en la malvinización en todo el país, de lograr revertir lo que al principio era un penoso andar de los sobrevivientes en cada una de sus provincias:





"Nos escondieron, nos prohibieron hablar de la guerra, los dirigentes nos quisieron borrar hasta que llegó la democracia, pero hubo una desmalvinización total en la posguerra" afirmó el presidente de la Federación Misionera de Veteranos.





"Estamos muy cerca de lograr la total malvinización", resaltó y gracias a la constante tarea de dar charlas en escuelas y actos en donde asistieron con orgullo. "Eso es malvinizar y está concientizado lo de Malvinas, estamos mucho mejor que en los primeros 30 años", enfatizó.

A pesar de que Misiones fue una de las provincias pioneras en hacer leyes, en obtener obra social, en 1984, sigue este año 2020 con otro proyecto de ley que es la de lograr la Ley Única. "Si se consigue eso diríamos que hemos alcanzado el objetivo" dijo y aclaró que la anterior ley fueron incorporados soldados que "ni siquiera fueron a Malvinas". Y uno de los últimos logros fue a través del Pami, firmar un convenio con un sanatorio de Posadas, el Boratti, para la atención de los veteranos de guerra.





La Federación Misionera se creó hace dos años y a través de la cual son siete asociaciones que están en permanente contacto para avanzar en la malvinización.

Pero de faltar, falta. Y Castelnovo asegura que debe haber muchos veteranos fuera del sistema, por errores anteriores, "pero hay que entender que muchos de los que pelearon en Malvinas no tenían estudios... en el Batallón que yo integré me acuerdo que había 12 misioneros que nunca habían hecho la escuela".

"Nos faltan beneficios, pero estamos cerca de lograrlo", se esperanzó el veterano de Malvinas.





El conflicto, la aventura política

El objetivo fue recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, al menos esa fue la excusa para que el 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaran en las islas y comenzara la Guerra de Malvinas que dejó luego de poco más de dos meses 649 soldados argentinos muertos y una herida que no cierra a 38 años del último conflicto militar.





El general Leopoldo Galtieri era por entonces quien presidía la junta militar en Argentina, que desde 1976 se hallaba bajo el denominado Proceso de Reorganización Nacional, y Margaret Thatcher era la Primer Ministro de Inglaterra. Ambos mandatarios se encontraban con problemas políticos y económicos dentro de sus países y el conflicto fue la excusa, según se afirma años después de terminada la guerra.





Los combates tanto en tierra como en el aire y el agua continuaron hasta el 14 de junio de 1982, día en el que se firmó el cese de las hostilidades y ahí comenzó la otra historia de las Malvinas. Las historias de dolor de miles de familias que fueron destruidas y la de los combatientes que regresaron a casa desolados.





Las madres de Malvinas

Un recuerdo cercano que se hizo viral en un posteo de Facebook, entre innumerables mensajes, sobresalió la dedicatoria a la señora Ñata, conocida así por sus familiares y amigos. La madre del soldado Miguel Angel Meza.





“Apenas iniciada la década de 1990, la Municipalidad de Posadas hacía un homenaje en la puerta de su casa. Recuerdo un mástil, la ofrenda floral, la callecita con un hilo de agua corriendo. Después le pondrían su nombre, después el recordatorio en el Balneario El Brete, después el busto. Siempre después. Ese rostro se me grabó en el alma. Cuando el homenaje finalizaba, la señora Ñata nos convidaba con alguna empanada, sopa paraguaya y siempre, siempre… agradecía”, fueron las palabras que le dedicaron.





Lo cierto es que cada fecha para recordar la gesta de Malvinas el rostro de esa madre quedaba grabada en las personas. Ñata falleció en 2008.

“A lo mejor ya se encontró con su hijo. Ojalá. A los Héroes de Malvinas, aunque simple y poco, Gracias y perdón”, es el texto de homenaje de la directora del Archivo Municipal de Posadas, Silvia Gómez .





Doña Nata siempre acompañó a los veteranos. Era parte de la asociación, se la reconoce hasta en la actualidad por llevar la posta de su hijo, del legado de su hijo. Auda Moreira de Meza, la mamá del cabo primero Miguel Ángel Meza, fallecido en el Crucero ARA General Belgrano.





En Entre Ríos, un misionero antes de volver a la tierra colorada conoció a la madre del cabo segundo Julio Omar Benítez, Idilia. "Me tomó como su hijo", recordó el veterano que prefirió el anonimato.





"Lo que me conmocionó fue que me hacía sentar en la mesa en el lugar que ocupaba su hijo y le preparaba el plato, como si en cualquier momento él llegaría. Fue tremendo. Me tuve que contener para no llorar", recordó el veterano. Esa madre vive y tiene 78 años.





El cabo segundo Meza nació el 22 de enero de 1962 en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Dado de Alta como Marinero de Primera el 1ro. de febrero de 1979, es destinado a la Escuela de Suboficiales "Martín Jacobo Thompson" de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, de la que egresó en diciembre de 1980 como Cabo Segundo del Escalafón Navegación.





Realizó diversos cursos específicos a su formación como el cursado en 1981 de «Control de Averías e Incendio». Ese mismo año aprobó los cursos de «Ametralladora Browning calibre 12,7 milímetros» y de "Cañón Oerlikon calibre 20 milímetros".

Entre julio de 1981 y enero de 1982 se desempeñó como maquinista, cumpliendo funciones en la División Patrullaje de la Dirección de Prefecturas de Zona, integrando la tripulación del Guardacostas PNA GC-83 «RIO IGUAZU» de activa participación en el Teatro de Operaciones Islas Malvinas.





El 22 de mayo de 1982 dos aviones del Escuadrón 800 de Sea Harrier, integrantes de una Patrulla Aérea de Combate (PAC), atacaron al Guardacostas GC-83 mientras éste navegaba por la zona de la Bahía Choiseul; el Cabo Benítez repelió el ataque con la ametralladora antiaérea siendo alcanzado por el fuego de los aviones atacantes resultando mortalmente herido. Esta acción de guerra ha sido considerada el Primer Combate Aeronaval de la Historia Argentina.





Benítez fue sepultado en Malvinas, en el cementerio de Darwin, habiendo merecido La medalla La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, y su ascenso post mortem al grado inmediato superior -cabo Primero- con fecha 24 de mayo de 1982.





Dos suicidios en 2020

La cantidad de casos de suicidios entre los veteranos de Malvinas va disminuyendo. Es al menos lo datos que suministró el propio presidente de la Federación Misionera. "Sabemos que hubo dos, uno antes de la pandemia (de coronavirus) y el restente durante. Van siendo menos, en total en el país hay poco más de mil", dijo y detalló que de acuerdo a lo que se sabe, en Misiones sólo se registró un caso.





Según los números, los muertos en suicidios prácticamente duplican la cantidad de caídos en la guerra y son más de los sucedidos en el hundimiento del Crucero ARA Belgrano en donde se registraron 323.