Los bancos atenderán mañana con un cronograma de pago según el último número del DNI

Al mismo tiempo, la entidad monetaria informó que inició "acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias", en referencia a los inconvenientes registrados hoy en muchas entidades para el pago de jubilaciones y beneficios sociales.



De acuerdo con el nuevo cronograma de pagos comunicado esta tarde, los pendientes de cobro de marzo y jubilaciones no contributivas serán atendidos mañana, sábado, para los DNI con terminación en 0 y 1.



El domingo 5 serán atendidos los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3; el lunes 6 los finalizados en 4 y 5 y el martes 7 será el turno para los documentos cuyo último número sea 6, 7, 8 ó 9.



En cuanto a los beneficios correspondientes a abril, el lunes 6 se atenderán los DNI 4 y 5 para pensiones no contributivas; el martes 7 a los números terminados en 6, 7, 8 y 9 para pensiones no contributivas; y el miércoles 8 a los finalizados en 0 para jubilaciones y pensiones contributivas menores a $17.859.



En tanto, a partir del lunes 13 se continuará con el cronograma anunciado por ANSES.





Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.El BCRA aclaró que ya inició acciones a las entidades financieras que no prestaron servicios acordes a las circunstancias.