Lobera: "No elegí enfermarme, me tocó"

Sábado 21 de marzo de 2020 | 12:10hs.



Lobera con mucho esfuerzo, viajó con su familia a Europa, a cumplir un sueño que tenía hace muchos años, pero sin pensar en las consecuencias que esto le podría traer. A su regreso, tomó los recaudos necesarios y hoy por hoy sigue al pie de la letra todas las indicaciones de los médicos y entidades sanitarias de Corrientes.









La esposa de Lobera tiene parientes en Montecarlo, pero hace varios meses no tiene contacto personal, si están comunicados constantemente por las distintas vías de comunicación, quienes están preocupados y con esperanzas que puedan superar la situación y que el virus no se expanda. Los exámenes le dieron positivo, el de su hijo negativo y esperan los resultados de su esposa.





Las tres personas permanecen aisladas en su departamento en Corrientes desde el día que llegaron de Europa y reciben alimentos mediante delibery que les dejan la comida en la puerta.



La publicación de Lobera:



"Tengo coronavirus:



No elegí enfermarme, me tocó".



Quisiera compartir con ustedes lo que siento, lo que me pasa.



Lo primero es contarles que el 10/03/2020 regresé de unas vacaciones junto a mi familia a la Argentina, que no tuve síntomas respiratorios y no tuve fiebre, únicamente no le sentía el gusto a la comida, esto sin ánimo de minimizar la enfermedad, por el contrario, contar mi experiencia, ayudarlos en lo posible describiendo los que fueron estos días y con la esperanza y el deseo que no les toque, de que estén atentos, respeten las normas impuestas.



Al regreso del viaje, di aviso a las autoridades sanitarias de la provincia de Corrientes, y quedamos junto a mi familia en cuarentena, el cual cumplimos a raja tabla. Hoy me confirmaron el resultado positivo del hisopado (el cual fue realizado por voluntad nuestra) que nos practicaron oportunamente, lo que implica continuar con el aislamiento al cual me someto con la convicción de que es lo que hay que hacer, por mi salud, por mis afectos pero predominantemente por el bien de todos.



Lo tomo con la responsabilidad que amerita el caso.



Les agradezco a todos las palabras de afecto.



Soy uno más de ustedes, lo que parecía lejano, remoto y casi imposible de que nos afecte, hoy está entre nosotros.



Aunemos los esfuerzos, cada uno desde su lugar, para que pase pronto.



Con afecto



Jorge Ignacio Lobera"

Jorge Lobera tiene 60 años, es DT de básquet, y es el primer caso positivo de Coronavirus en Corrientes y decidió contar su situación a través de la red social Facebook..