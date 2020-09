Libertadores: la máquina de River goleó 6 a 0 a Binacional en Perú - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 23:34hs.

En el Estadio Nacional de Lima, River venció con claridad a Binacional en Perú y se encamina hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo goleó por 6 a 0 con goles de Nicolás De La Cruz, a los 15 minutos, John Fajardo, en contra, a los 24′, y Julián Álvarez a los 35′ del primer tiempo. En el complemento, Nacho Fernández (24′) y un doblete de Lucas Pratto (39′ y 47′) pusieron cifras definitivas para la visita. El árbitro es el boliviano Gery Vargas y televisa ESPN 2.Desde el primer segundo, el equipo argentino fue a buscar el arco contrario. Con mucha presión y velocidad en sus acciones, doblegó rápidamente a un conjunto peruano que mostró serias deficiencias defensivas. El primer gol llegó mediante una gran jugada personal de Nicolás De La Cruz, quien en la puerta del área sacó un remate rasante y esquinado. El segundo, diez minutos después, fue en contra de Fajardo, tras un remate previo de Matías Suárez, mientras que Julián Álvarez puso el 3-0 luego un regalo defensivo por un cabezazo defectuoso que le dejó servido el gol al juvenil.La primera etapa fue con un dominio absoluto de River, que inclinó la mayoría de sus avances por el sector derecho. Gonzalo Montiel y Nacho Fernández fueron quienes más aparecieron por ese sector. Binacional, por su parte, esperó paciente y salió de contragolpe en un comienzo. El equipo local tuvo una leve impresión de ataque y explotó la velocidad de Arango desde el sector izquierdo. Sin embargo, estos avances carecieron de profundidad y en apenas media hora todo se desmoronó.Como ocurrió con el primer partido entre ambos disputado en el estadio Monumental, que finalizó con victoria del Millonario por 8 a 0, el equipo de Marcelo Gallardo encontró espacios a las espaldas de los defensores locales y contó con muchas jugadas de peligro. Al cabo de la primera media hora de juego, River ya se encontraba ganando por 3 a 0, pero pudo haber marcado como mínimo dos tantos más.La primera jugada de peligro para Binacional de Perú se dio en el complemento tras un error de Angileri en salida que lo dejó mal parado a Pinola. Sin embargo, Angulo remató mal y muy anunciado a las manos de Franco Armani. La acción siguiente fue de Matías Suárez, quien hizo una gran jugada individual entrando al área y definió ante la salida del arquero, por poco no fue gol y por centímetros no llegó Julián Álvarez.El trámite continuó con pleno dominio del equipo argentino. Martínez Quarta tuvo su gol de cabeza, pero por poco no pudo celebrar. En tanto, árbitro boliviano Gery Vargas no sancionó un claro penal sobre el defensor en otra acción clarísima. Quien sí tuvo su premio fue Nacho Fernández que a los 24 minutos le puso la frutilla al postre de una excelente jugada colectiva que incluyó 13 pases.River nunca dejó de insistir y fue en búsqueda de más goles. A falta de diez minutos, una de las más claras estuvo en los pies de Federico Girotti quien recibió un gran pase de Lucas Pratto, ambos habían ingresado desde el banco segundos antes, pero el remate del juvenil millonario salió apenas desviado. El Oso sentenció el resultado por 6-0 con un doblete que le permitió cortar su larga seguía goleadora.El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, luego de un parate de seis meses, volvió a dejar una gran impresión tras el valioso empate 2 a 2 ante San Pablo en condición de visitante. El Muñeco apostó por los mismos mismos once que igualaron en el Morumbí hace menos de una semana. De esta manera, Fabrizio Angileri se adueñó del lateral izquierdo (evolucionó de un esguince en uno de sus hombros) en lugar de Milton Casco, quien dio positivo de coronavirus y se espera que pueda regresar a la nómina de convocados para el próximo partido, que será el jueves 30 contra San Pablo.La ofensiva estuvo conformada por Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré (tiene 39 goles en el club y está a dos de alcanzar a Lucas Alario, el máximo artillero de la era Marcelo Gallardo). La buena noticia fue la vuelta de Lucas Pratto, quien superó una distensión en el isquiotibial derecho y en los pocos minutos que jugó en el complemento le alcanzaron para anotar un doblete.El conjunto local, por su parte, afrontó este compromiso fuera de su casa, ya que por decisión de la Conmebol no pudo recibir a los de Núñez en Juliaca (ciudad con una altura de 3.840 metros). “Nos sentimos perjudicados. Parece que algo pasa que no nos permiten jugar en Juliaca. Definitivamente perdemos algo si no jugamos en la altura”, expresó el entrenador Javier Arce, quien regresó al club a principios de septiembre en reemplazo del colombiano Flabio Torres.Los peruanos no iniciaron de la manera que añoraban el reinicio de la competencia, ya que cayeron ante Liga de Quito en Lima. Esta fue la última presentación que realizaron en su casa, ya que luego deberán visitar a Liga de Quito y culminarán su actuación dentro de la zona visitando al San Pablo.River, por su parte, tendrá dos cotejos en el Libertadores de América (no podrá usar el Monumental porque se encuentra en plenas reformas de su campo de juego): el miércoles 30 recibirá a San Pablo y cerrará la actividad el martes 20 de octubre ante Liga de Quito.