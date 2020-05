Las madereras quieren ser parte del Argentina Construye

“Estamos atentos a la nueva línea”

El ministro de Hacienda de la provincia, contador Adolfo Safrán, se refirió ayer al nuevo plan de obra pública nacional. Destacó que pese a que todavía no hay muchas precisiones es muy bueno que se priorice el déficit habitacional en las provincias y el empleo. “Nuestro gobernador está en Buenos Aires, todavía no hay muchas precisiones de cómo se instrumentará el plan. Estamos muy atentos a esta nueva línea que es muy importante para cumplir con dos objetivos: extender el gran déficit habitacional que tiene la argentina y reactivar la obra pública, porque reactiva a toda la economía”, comentó Safrán en el programa Meta Data por Territorio TV. El ministro explicó en tanto que el gobierno provincial está asistiendo a diversos sectores de la provincia con líneas de crédito especiales. Así recordó las facilidades para el pago de tarifas de energía eléctrica para las empresas y los planes para reactivar el consumo. “El gobernador me instruyó para que trabaje en una mejora del programa “Ahora Misiones” no es algo inmediato. Hay que hablar con los bancos, hablar con los comercios. Pero estamos trabajando en ampliación de beneficios y de días de operación”, comentó.