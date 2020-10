La polémica frase de Marcelo Gallardo sobre el uso del tapabocas - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 10:30hs.

Marcelo Gallardo sorprendió anoche al expresarse en contra del uso del tapabocas cuando iba camino a iniciar la conferencia de prensa que brindó luego del triunfo de River ante San Pablo con el que el conjunto que dirige se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.“¿El barbijo sigue siendo obligatorio?”, preguntó el Muñeco mientras tomaba su posición ante el micrófono ubicado en la sala de prensa del estadio de Independiente donde River hizo de local debido a las refacciones que se realizan en el campo de juego del Monumental.Una mujer que esperaba el inicio de la conferencia respondió con una afirmativa, ante lo que el entrenador expresó: “Me parece una cosa totalmente estúpida pero bueno, se los digo a ustedes fuera de cámara porque pero la verdad que no se entiende”.La misma interlocutora le advirtió: “Arrancamos...”, para señalar que las cámaras y los micrófonos ya estaban encendidos: “Uh, perdón, perdón”, completó Gallardo, quien sonrió frente a lo que para algunos fue un descuido de su parte y para otros todo un hecho intencional.La Organización Mundial de la Salud apunta que el tapabocas, bien utilizado sobre la nariz y la boca, actúa como una barrera que impide la diseminación de las partículas microscópicas que salen despedidas de la nariz o la boca de las personas cuando tosen, estornudan o incluso cuando hablan y que provocan los contagios.“Reduce el riesgo potencial de exposición de las personas infectadas antes de que desarrollen síntomas”, afirma el organismo en su último documento sobre el tema.La frase de Gallardo generó impactó fundamentalmente porque fue suya la decisión de que River no se presentara a disputar su partido por la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán que debía disputarse el pasado 14 de marzo, cuando la pandemia recién comenzaba en la Argentina.Entonces el club de Núñez cerró por tiempo indeterminado a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, según informó entonces en un comunicado.Aquella decisión fue destacada por muchos en el ambiente futbolístico e incluso fue valorada por el presidente, Alberto Fernández, quien entendió la decisión de River de no presentarse a jugar incluso frente a la presión de las opiniones en contra y de las posibles sanciones que podría recibir.“Como soy futbolero, sé que hay una disputa entre River y los otros clubes, pero me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que, en verdad, tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la Reserva que con la decisión de no jugar al fútbol”, dijo entonces el funcionario en declaraciones a radio Mitre.“Lo que dijo River en un comunicado fue: cierren las instalaciones del club y no juego porque no sé si este caso es coronavirus y puede haber otro infectado. No es que planteó: no juego por el público”, agregó.El partido con Atlético Tucumán debía jugarse a puertas cerradas en el Monumental el pasado 14 de marzo pero la noche anterior el club emitió una comunicación oficial en la que adelantó que no se presentaría por los síntomas compatibles de coronavirus que entonces registró el futbolista Thomas Rodríguez, quien finalmente no arrojó positivo.