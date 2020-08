La foto viral de Messi en el vestuario del Barcelona

Viernes 14 de agosto de 2020 | 19:05hs.

Lejos estuvo Lionel Messi de tener su partido esperado ante el Bayern Munich, como le sucedió a todo Barcelona. La presencia del argentino no alcanzó ni para hacerle cosquillas al gigante alemán, que le ganó 8-2 en cuartos de final de la Champions League y humilló al elenco Culé.









Tras el final del partido, se viralizó una foto del vestuario en la que se lo ve al 10 totalmente derrotado, sentado en un banco y con la mirada perdida. Cerca suyo, Ter Stegen, parado junto a la puerta, también parece intentar procesar la derrota.





Sin Liga, sin Champions y sin Copa del Rey, se terminó una floja temporada para el Barcelona, en la que la Pulga no pudo guiar al equipo hacia algún título.







Histórica derrota



La goleada por 8-2 que sufrió el Barcelona ante el Bayern Munich, por los cuartos de final de la Champions, quedará grabada en su historia negra. Y es que el conjunto catalán jamás había recibido ocho goles en alguna competición europea y mucho menos en el certamen más importante del continente, en el cual ni siquiera conocía lo que era que le anoten cinco goles.





En lo que respecta a los torneos de Europa, los peores resultados del Blaugrana habían sido en 1962, cuando cayó ante el Valencia por 6-2 en la Copa de Ferias, y en 1976, cuando perdió por 5-4 ante el Levski de Bulgaria.







Además, esta es la sexta vez en toda su historia que el Barcelona recibe ocho goles, teniendo en cuenta todas las competencias. Las anteriores fueron: 12-1 vs. Athletic de Bilbao en La Liga (1931); 8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935); 11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940); 11-1 vs. Real Madrid en lo que hoy sería la Copa del Rey (1943); 8-0 vs. Sevilla en lo que hoy sería la Copa del Rey (1946).





"Es una vergüenza"

Gerard Piqué hizo una dura autocrítica. "Hemos tocado fondo. El club necesita cambios de todo tipo. Me ofrezco a irme yo si es necesario", expresó.







"La sensación es de vergüenza. Es el fin de un ciclo, no se como catalogarlo. Hemos llegado a un punto en el que no estamos yendo por el buen camino", explicó el defensor apenas finalizado el encuentro en Lisboa.







"Llevamos varios años, independientemente de quien es el entrenador y quienes juegan, que en Europa no competimos. En la liga nos alcanzaba, pero ahora tampoco nos da. Es la cruda realidad".