“La desorganización urbana impacta en las enfermedades”

Martes 23 de junio de 2020 | 01:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Su vínculo con Misiones data de muchos años atrás. Su conocimiento científico ofició de gran aporte en una de las crisis sanitarias que tuvo la provincia. Entre 2009 y 2016 encaró estudios de leishmaniasis visceral, lo que la llevó a pasar largas jornadas en las calles de Posadas y Puerto Iguazú. Y en este contexto de pandemia se encuentra en un lugar clave.

​​María Soledad Santini es bióloga y se desempeña como directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias del Instituto Malbrán, en Buenos Aires. En un paréntesis de sus actividades, atendió la requisitoria de El Territorio.

“No es azaroso que los casos de Covid-19 exploten en los espacios vulnerables”, es una de sus tantas definiciones.

Santini, nacida en Rosario y criada en provincia de Buenos Aires, aporta una mirada de la soberanía sanitaria más allá de los testeos y el rastrillaje epidemiológico. Su perspectiva es desde el urbanismo, el territorio y la naturaleza.



¿En qué medida impacta la urbanización en la aparición de casos Covid-19?

Argentina concentra la mayor población y su mayor actividad económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y provincia de Buenos Aires. La dinámica de Argentina como país hace que todo se concentre acá, entonces, si vemos un mapa, por ejemplo, de las vías de comunicación, los aviones pasan por Buenos Aires, lo mismo pasa con los trenes. Sean rutas aéreas o terrestres, todo pasa por Buenos Aires, eso hace que ese federalismo que decimos que tenemos falta forjarlo. Eso influye directamente en la transmisión de enfermedades, porque en este virus los vectores somos los seres humanos y donde tenés mayor concentración urbana hay mayor posibilidad de encontrarte con un vector, es decir, con otra persona. No obstante, es importante tener en cuenta que la urbanización desorganizada es un factor preponderante para la aparición de enfermedades. Ese es un punto, desde las políticas sanitarias, que debería tenerse en cuenta.



Pensar políticas públicas de urbanización... ¿Como por ejemplo?

Por ejemplo, en Buenos Aires lo que se está viendo es que cada vez más se está aprobando el uso de más terrenos para barrios residenciales, tipo country, si salís de Capital Federal hacia Mar del Plata y vas por ruta 2, en los últimos años aumentó la cantidad de countries sobre la autovía. Y todos esos territorios, en realidad, eran parte de lo que se conocía como el cinturón hortícola de la región, donde había una producción alta de horticultura que se fue perdiendo. Así, no solamente la urbanización desorganizada tiene un impacto negativo en la salud, sino que además disponemos de menos tierra para cultivar en pos de una alimentación. Los countries son superficies que dejamos de producir.



Doble impacto negativo...

Claro, además de tener esa desorganización urbana, se evidencia una falta de soberanía alimentaria. Son acciones concatenadas: disminuye la producción local del alimento, por lo tanto el alimento hay que importarlo y cotiza en dólares, entonces los alimentos también al ser más costosos no toda la población tiene acceso a una buena nutrición. Por eso siempre digo que toda política pública influye en la salud de la población. Las políticas públicas son disparadores de la producción de enfermedades. Toda acción tiene una reacción y eso también pasa en la producción de enfermedades. Dicho de otra manera, la soberanía alimentaria es soberanía sanitaria. Una política que quizás se ve como muy lejana, lo real es que está influenciando directamente en la salud.



Las zonas vulnerables, puntualmente de escasos recursos, ¿están más expuestas en esta pandemia?

La vulnerabilidad por sí misma es inestable. Algo vulnerable es algo sensible, frágil. Cualquier agente infeccioso que llegue a un lugar vulnerable o área vulnerada va a tener una capacidad de dispersión mucho mayor que en un área que no está vulnerabilizada. Por ejemplo, una persona que vive estresada o que no esté saludable, es más fácil que se enferme que una persona de buena salud. Lo vulnerable es inestable y un cuerpo insano es inestable, no tiene un sistema inmune apto para dar batalla a los agentes extraños…

Que vivas en condiciones básicas insatisfechas, sin red de agua potable o sistema de cloacas, todo eso genera ambientes propicios para el desarrollo de enfermedades.



En cuanto a las fronteras, Brasil representa un riesgo, no así Paraguay, ¿qué lectura es posible?

Es complejo. Una cosa es cerrar la frontera para los que vivimos en Santiago del Estero o provincia de Buenos Aires, distinto es Misiones. Yo trabajé mucho en Misiones, sé que la frontera es permeable. Viví eso de que los vecinos de Brasil venían a la farmacia de Argentina porque era más barato y viceversa, dependiendo de las asimetrías. En provincias como Misiones y Corrientes, que limitan con otros países, el cierre de fronteras es complejo, porque es como querer aislar a Mar del Plata de las ciudades lindantes. El intercambio que hay entre estas ciudades es continuo, independientemente de quién las preside.

El límite, en esos casos, es un límite político puesto por el ser humano, pero los agentes infecciosos no tienen esas fronteras. Regionalmente hablando es lo mismo...

Soy de las personas que dice que los territorios tienen voces y hay que escucharlas. Para generar estrategias de prevención y control en estos territorios se deben tener en cuenta en el intercambio la apertura de las fronteras, y en este tipo de fronteras hay que escuchar al territorio, identificando qué es crítico para cada zona.

Los territorios tienen historia, tienen cultura, tienen un idioma, una política y eso se debe tener en cuenta para generar políticas de prevención y control, en este caso del Covid-19 en particular.



Por otro lado, estamos atravesando una epidemia de dengue. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es y hasta dónde llega la responsabilidad del individuo y hasta dónde la del Estado?

El coronavirus, el dengue, la leishmaniasis son problemáticas en las que las políticas públicas colaboran a producir estas enfermedades.

No es azaroso el Sars-Cov-2. El ser humano es parte de la naturaleza, somos tan antropocéntricos que no nos damos cuenta. Nos tenemos que entender como animales, más allá de que tengamos raciocinio, somos parte de cadenas ecológicas. Nos vemos siempre por fuera. Lo real es que las políticas que aplicamos no son sólo política del gobierno sino nuestro accionar como sociedad, como especie humana, y eso hace que le faltemos tanto el respeto a la naturaleza. Hoy la naturaleza está hablando.