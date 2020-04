La circulación comunitaria encuentra a Misiones mejor preparada

Miércoles 29 de abril de 2020 | 18:50hs.

Misiones comenzó con medidas similares a las nacionales unos días antes. Frenó el dictado de clases, suspendió eventos, cerró parques provinciales, restringió los accesos a la provincia y comenzó a solicitar el cierre de parques nacionales y fronteras internacionales. El objetivo era el mismo, empezar a preparar al sistema de salud, y a la ciudadanía, para lo que era inevitable, como fue inevitable en todo el mundo, la circulación comunitaria del virus.









El panorama nacional





En su mensaje del sábado pasado, cuando se anunció la continuidad de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández indicó que durante estos 41 días se reforzó el sistema sanitario para prepararlo ante un eventual “pico” de casos de coronavirus. “Ya tenemos más de 700 respiradores nuevos y 200 portátiles”, afirmó y detalló que se sumaron 11.500 camas, se construyeron 12 hospitales modulares, se aumentaron en 170 mil test serológicos, se sumaron 4.031 médicos y enfermeros al sistema de salud, y el gobierno nacional envió a las provincias 4 mil millones de pesos para atender las demandas de la pandemia.





“Siento que como sociedad tenemos que estar orgullosos y contentos por todo lo conseguido”, afirmó el Mandatario para cerrar un informe en el que dio cuenta de como el sistema de salud preparó para enfrentar las próximas faces. Argentina es hoy uno de los países del mundo que mejor a manejado la curva de contagios. Al cierre de estas líneas los casos en Argentina están rondando los 4.300 y las muertas se acercan a ser 200.





El presidente Alberto Fernández mostrando como crece la curva de contagios en la Argentina.| Foto: Gentileza





El panorama en Misiones





En Misiones la realidad fue diferente a las de otras provincias, el tiempo para prepararse fue algo más prolongado. Es que recién al inicio de esta semana se declaró la circulación comunitaria del virus. Es decir, recién a partir de ahora se podría decir que el virus circula fuera de un ambiente controlado, como sucedió en los primeros días donde los casos positivos se daban en personas en aislamiento a mantenidas bajo control.





Hasta aquí, los 12 casos detectados aparecieron por nexos epidemiológicos o por controles de laboratorios. Pero el análisis de los movimientos de estos casos en la comunidad, previo al descubrimiento de su condición, hace pensar que el virus ya circula fuera de los espacios controlados.









El sistema de salud local





El sistema de salud de Misiones está, sin dudas, en mejores condiciones para afrontar lo que viene que hace 41 días. Con un sistema robustecido, que si la curva de crecimiento de casos es lineal -y no exponencial como sucede por ejemplo en Brasil o en algunos países de Europa- la situación podrá llevarse sin grandes sobre saltos. “Tenemos un buen soporte, con camas críticas libres y un sistema muy bien entrenado en recursos humanos”, manifestó una alta fuente del gobierno provincial consultada. ¿A qué se refería?





Se refería a algo que mencionó en este mismo medio el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad en una entrevista que se publicó el fin de semana pasado . Un sistema de salud que tiene el 70 por ciento de sus camas críticas liberadas. Por un lado por el alta de pacientes y la caída en la recepción de pacientes críticos, que en su mayoría llegan producto de accidentes de tránsito. Accidentes que bajaron casi a cero por la prohibición de circulación. Otro logro del aislamiento.





“Hoy, el 70 por ciento de las camas de unidades críticas de las más de 200 que tiene la provincia de Misiones de terapia intensiva con sus respiradores, está hoy sin ocuparse. Esas camas están esperando el famoso pico de la pandemia, porque están desocupadas. De ese 70 por ciento, el 90 por ciento, en ocasiones normales, se ocupan con accidentados los 365 días del año; son los que han sufrido un accidente de tránsito y han ocupado y ocupan esas camas, es una altísima mortalidad”, explicó el Gobernador.









Pero a esto se deben sumar varios ítems más. Por ejemplo la implementación de nuevas camas para pacientes asintomáticos o con síntomas leves, a los que se espera instalar en un espacio controlado para monitorear de cerca su estado de salud. En este sentido hemos visto en estos 41 días una cantidad de salones comunitarios, clubes, polideportivos y hasta escuelas que fueron acondicionados con camas y otros elementos para la atención y control de los casos leves.





También se reforzaron las instalaciones y los servicios críticos de atención en los que serán los hospitales bases, el Madariaga, el Favaloro y el Fátima, además de los Samic de Iguazú, Oberá y Eldorado. Y se preparó al personal sanitario de todo el territorio provincial para que sepan como actuar según la complejidad de cada caso.







La semana pasada en este mismo medio se contó que Misiones adquirió respiradores artificiales y amplió las Unidades de Terapia Intensiva (UTI. Según los datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia, entre el sistema de salud público y privado hay 3.600 camas, además de 1.500 acondicionadas por fuera del sistema sanitario, en los mencionados clubes y polideportivos









El polideportivo Finito Hermann de Posadas, transformado en alojamiento para pacientes.| Foto: Gentileza





Desde el día uno de la declaración del Aislamiento Social Obligatorio por la pandemia del Covid-19 dispuesto por el gobierno nacional se dejó en claro que uno de los objetivos centrales de la medida era ganar tiempo en favor del sistema de salud. Un sistema de salud que, al igual que los del resto del mundo, no estaba preparado para una pandemia, y mucho menos si se trataba de una pandemia de enfermedad desconocida.A 41 días de aquel anuncio nacional, en Misiones el sistema de salud está robustecido y para afrontar lo que se viene. ¿Qué se viene? Una escalada de casos que, si todo sigue como hasta ahora, sería lineal y controlable para un sistema de salud que se reforzó en cantidad de camas; de equipamiento, en especial respiratorio; de insumos; y sobre todo un sistema de salud que preparó el recurso humano para saber como actuar en cada caso.A partir de ahora comenzaran a multiplicarse los casos positivos, los asintomáticos, los leves y también los más graves. Cabe recordar que hasta aquí hubo solo un caso de internación grave, que terminó en el deceso del paciente.Y como para muestra basta un botón, en este caso el botón grande, hay 21 camas en terapia intensiva destinadas para pacientes con Covid-19 solo en el Hospital Madariaga, “sin embargo, si se presentan más casos y esa capacidad se ve desbordada, tenemos la posibilidad de expandirnos hasta 33 camas, otorgándole a la terapia coronaria otro lugar. Todas cuentan con respirador artificial”, sostuvo Rafael Ostrowski, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Madariaga, en una nota publicada el pasado 20 de abril. Llevamos 41 días de cuarentena. Días que sirvieron para que hoy podamos decir que el sistema de salud está mejor preparado para enfrentar la pandemia de lo que estaba a comienzos de marzo. ¿Pero es suficiente un sistema de salud preparado para contener al virus? La respuesta es “NO”, y basta con mirar lo que sucedió en los países con los mejores sistemas de salud del mundo. Colapsaron, pero no lo hicieron porque el sistema de salud no hizo su parte. Lo hicieron porque la sociedad toda debe también hacer su parte, la prevención.El sistema de salud del país, y de Misiones en particular, está hoy en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el contexto mundial y después de haber visto lo que sucedió en otros países. Quedará ahora en manos de la ciudadanía cumplir con su parte, protegiéndose de la exposición al virus cumpliendo el aislamiento y saliendo solo para las tareas permitidas y con la protección adecuada y tomando las medidas de prevención sugeridas como el distanciamiento social cuando es inevitable el contacto con otros, el aseo permanente de manos, el uso de barbijos o tapa bocas, y otras prácticas ya adquiridas.Una ciudadanía responsable más un sistema de salud robustecido, puede ser el cambo necesario para que Misiones salga de esta situación lo menos golpeada posible.