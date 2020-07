La AFA definió el protocolo para el regreso de los entrenamientos

Miércoles 8 de julio de 2020 | 21:15hs.

1. Los tres ejes son testeos para alrededor de 60 profesionales por institución: 72 horas antes del primer entrenamiento, el día del primer entrenamiento, semanal y ante cada caso sospechoso.





2. Traslado seguro con micros y combis puerta a puerta para los futbolistas que no cuenten con vehículos propios. Las unidades estarán acondicionadas para que se cumpla con el protocolo sanitario y el distanciamiento social.





Ayuda de la Conmebol para todas las Asociaciones





La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el pasado 23 de junio que repartirá 6 millones de dólares entre todas las Asociaciones que la integran con el objetivo de luchar contra la pandemia de coronavirus y estimular la vuelta del fútbol en condiciones de seguridad sanitaria.





La AFA recibirá en los próximos días 600 mil dólares a modo de ayuda de la Conmebol, de los cuales 200 mil deben ser utilizados en los testeos de futbolistas. Los otros 400 mil son de uso "libre" para resolver problemas que haya generado el extenso parate futbolístico por el COVID-19.





El 16 de marzo se jugó el último partido de fútbol en Argentina debido a la pandemia del coronavirus: el 3 a 1 de Colón a Rosario Central, por la Copa Superliga, ya quedó muy lejos. Pero a casi cuatro meses del comienzo de la cuarentena, el sol empieza a salir. La AFA aprobó el protocolo para el regreso a las prácticas.Este miércoles, luego de una reunión a través de Zoom, dirigentes, médicos e infectólogos terminaron de darle forma al listado de puntos que todos los clubes deberán cumplir para que las prácticas, programadas para pequeños grupos de jugadores, conozcan "la nueva normalidad".El doctor Donato Villani, cabeza visible de este área de la AFA, dijo que los clubes que tengan más de una cancha de entrenamiento podrán tener a todos o casi todos los jugadores practicando al mismo tiempo siempre y cuando los jugadores no tengan contacto entre sí.Este punto habilita a clubes como Boca o River, que tienen predios en Ezeiza, a contar con la totalidad o gran parte de los futbolistas entrenando al mismo tiempo pero en distintas canchas. La clave es que cada grupo deberá trabajar con determinados integrantes del cuerpo técnico y no pueden rotar.3. Entrenamientos en grupos de nos más de 6 futbolistas diferenciados, que no interactuarán con los otros grupos del plantel ni compartirán espacios cerrados."El Consejo de la CONMEBOL decidió reforzar la asistencia económica a las Asociaciones Miembro con un fondo de US$ 6.000.000, repartidos equitativamente entre las 10 Asociaciones Miembro. Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente, que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera", dice el comunicado de la Conmebol.