La actividad de la industria bajó 33,5% y la construcción 75,6% en abril

Jueves 4 de junio de 2020 | 17:38hs.

La actividad industrial retrocedió un 33,5% durante abril, en el primer mes de restricciones plenas por las medidas de aislamiento para morigerar el coronavirus, mientras la construcción cayó 75,6% informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, la actividad fabril de abril resultó un 18,3% inferior respecto a marzo, en tanto que la construcción bajó 51,5% intermensual. De esta forma, el sector industrial acumuló una merma del 13,5% en el primer cuatrimestre del año y la construcción un retroceso del 40,2%.Desde el Ministerio de Desarrollo productivo dijeron que durante mayo comenzó, lentamente a revertirse esta tendencia declinante, debido a la apertura de algunas actividades en distintas partes del país.En abril, respecto a igual mes del 2019, el rubro “Alimentos y bebidas”, uno de los sectores considerados vitales para la producción, registró una merma de 1%, a pesar de que este rubro fue exceptuado al momento de poner en marcha la cuarentena, por lo que debió seguir trabajando para abastecer al mercado local y las exportaciones.Otros sectores que mostraron fuertes bajas interanuales fueron “Productos de tabaco” con el 59,5%, “Textiles” con una baja del 57,8%, “Prendas de vestir, cuero y calzado” 79,1%; y “Madera, papel, edición e impresión”, que cayó 8,7%.En tanto, sectores industriales como “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” exhibieron una caída de 34,4%, ante la paralización casi total del transporte.También el rubro “Sustancias y productos químicos”, que bajó 11,1%; “Productos de caucho y plástico”, -38,5%; y “Productos minerales no metálicos” vinculados a la construcción, que retrocedió 70,7%.Por su parte, las industrias metálicas básicas marcaron una caída de 65,2%; impulsadas por los subítems “Productos de metal”, con una disminución de 62,8%; y “Maquinaria y equipo”, con una baja de 45,1%, entre otros.Por último, el rubro “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró en abril una disminución de 88,5% interanual.En cuanto a las expectativas, el 75% de los empresarios del sector proyectaron que la demanda interna continuará en baja al menos hasta julio próximo, contra un 8,7% que anticipó una suba.En este marco, el 66,1% de los consultados proyectó que las exportaciones continuarán en baja los próximos meses.En el caso de la Construcción, el 81,9 de los empresarios consultados por el Indec que se dedican mayoritariamente a realizar obra pública, consideró que disminuirá el nivel de ejecución hasta julio, contra un 9,9% que prevé algún tipo de mejora, mientras que el restante 28,2% no anticipó variantes.En tanto, entre los que desarrollan mayoritariamente obra privada, el 76,7% dijo que continuará en baja la actividad, contra un 4,7% que anticipó una mejoría, mientras que el 18,6% restante no prevé mayores cambios.Hasta marzo, cuando el día 20 se declaró el Aislamiento Social, el sector de la construcción empleaba a 339.226 trabajadores, un 23,4% menos que el mismo mes del 2019, informó el Indec.