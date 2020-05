Kulfas: “Abril fue probablemente el peor mes en la historia de la industria argentina"

Viernes 8 de mayo de 2020 | 12:00hs.

Con gran parte de las fábricas de distintos sectores paralizadas por las medidas de aislamiento social obligatorio y la caída de la demanda, abril será el peor mes en la historia de la industria argentina. Así lo adelantó Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo.“Hay sectores, como la producción de autos, que tuvieron producción. Hay varios sectores que no han tenido producción. Si se hace un análisis retrospectivo es muy probable que abril quede en la historia como el peor mes de la industria”, destacó en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.El ministro adelantó que en un contexto de extensión de la cuarentena, muchas empresas también tendrán dificultades para el pago de los salarios de mayo de sus empleados (que se abona en junio). Por eso es “altamente probable” que el Comité del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) decida repetir el pago del salario complementario —por el cual el Estado se hace cargo del 50% de los sueldos de los trabajadores del sector privado— también durante el mes de mayo.Sobre los sectores industriales que aun no pueden volver a producir y donde hay riesgo de desabastecimiento, como cigarrillos y desabastecimiento, el ministro de Desarrollo Productivo destacó que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para ir rehabilitando sectores en base a los protocolos sanitarios.“En las últimas semanas hay muchos lugares del país que han ido rehabilitando las industrias. En el área metropolitana y en el Gran Buenos Aires está la mitad del empleo industrial de las empresas grandes, de más de 100 ocupados. Se está trabajando; la industria ha hecho un esfuerzo muy grande y nos ha remitido un montón de protocolos para que el Ministerio de Salud los analice y apruebe. Sobre esa base se está analizando qué actividades se pueden rehabilitar y qué abordaje darle”, explicó Kulfas.Con todo, la clave va a estar en el transporte público. “Hay que evitar que se vuelva a llenar porque eso es un factor de riesgo”, advirtió. Una de las propuestas que se analizan es que las empresas de transporte de larga distancia pongan a disposición algunos vehículos para que se pueda trasladar a los empleados a las fábricas y plantas productivas.El ministro también enumeró algunas cifras los programas de ayuda a pymes y monotributistas que está llevando adelante el Gobierno. Detalló que se aprobaron más de 200.000 solicitudes de créditos a tasas cero para monotributistas y autónomos. Y que el Estado abonará el salario complementario —equivalente a la mitad del salario de las empresas privadas— a más de 2 millones de trabajadores de 200.000 empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas.Sobre los pedidos de distintas cámaras empresariales para retomar la actividad, Kulfas señaló que no hay una grieta entre el mundo de la producción y la visión más sanitarista de la cuarentena. “No hablaría de una pelea. El mundo de la producción tiene un interés lógico por retomar la actividad económica y productiva lo antes posible. En los sectores de la producción y los que miran la cuestión sanitaria hay un consenso de volver lo antes posible con un resguardo necesario”, aseguró.“Vamos a volver a producir pero no va a ser igual que antes. Habrá protocolos sanitarios estrictos como controlar la temperatura a todos los empleados y los sistemas de alerta. Hay un diálogo cotidiano con las cámaras y los empresarias y todos están trabajando hace dos meses en ver cómo afrontar esta situación. Se han asesorado a nivel internacional y a nivel local”, concluyó Kulfas.