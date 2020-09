Julián García, la mente creativa tras Ola Dibujos - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Vuela Alto, escapa del radar/Monta el trueno, no va a hacerte mal dice 'Monta el Trueno' de Illya Kuryaki & The Valderramas, canción con la que Julián García decide cerrar su entrevista radial y levantar la mañana de Radioactiva. Julián es diseñador gráfico, misionero (a pesar de haber nacido en Chaco, se crió con toda su familia acá) y hoy se luce con su alter ego Ola Dibujos en Instagram.Perspicaz y ocurrente, Julián, como los Illya, vuela alto y en los últimos días cobró más notoriedad por ser quien le puso imagen a los reconocidos audios de Pachi, el personaje posadeño que nos dejó esta pandemia.Si bien vive en Buenos Aires hace unos cuatro años, los memes, historietas e ilustraciones de Julián están llenos de Litoral. Referencias al tereré, la siesta, el mate, los carpinchos y otras yerbas.Tal como contó, si bien siempre estuvo interactuando en redes, la cuarentena lo potenció.Ahora pasó del lápiz y el papel, a la tableta gráfica donde ilustra de manera digital, directamente. “No me costó mucho el cambio pero porque me centro más en el mensaje y no tanto en el dibujo”, alegó quien ya tiene un estilo marcado de ilustración y más de 21 mil seguidores en Instagram.A pesar de que sus animaciones de Pachi lo hicieron más viral, Julián detalló que son trazos simples porque fue una especie de experimentación tras haber hecho un curso específico de la materia. “No son animaciones de alto vuelo”, alertó.Sin embargo, la marca de Julián que deja huella tiene que ver con el hecho de dejar un mensaje, de comunicar, de verle el otro lado a las cosas, con humor o simplemente con creatividad. “Cuando uno lee historietas lo relaciona con humor pero los dibujos que hago no son todos graciosos. Siempre lo que intento hacer es buscarle un doble sentido o buscarle un lado de reírnos de la situación, verle el lado menos drástico, por decirlo de alguna manera”, explicó el joven que también muestra en redes cómo pasó sus días en cuarentena.A pesar de que en Buenos Aires la situación sanitaria es más compleja, Julián, que trabaja en una gráfica, estuvo solamente 15 días parado y no le tocó tener allegados infectados. Algunos clientes y colegas de otras sucursales fueron diagnosticados con Covid-19, pero su núcleo más cercano, se mantiene saludable, confirmó. Además, tanto sus padres, hermanos, familiares e incluso su novia, están en Misiones.“Viví en muchas provincias. Nací en Chaco pero nunca viví ahí, sino que soy misionero por adopción. Extraño a mi familia, mi novia esta allá. Estar alejado es difícil pero no se puede hacer mucho. Escapa a nuestras posibilidades”, expresó sobre la distancia que impone la pandemia actual.En ese marco, subrayó que no tiene cable, que no está prendido a las noticias todo el día y que, por ende, busca desviar un poco el foco de pánico que se crea alrededor de la situación epidemiológica del país.Ante la pregunta de si se puede hacer humor con cualquier cosa, explicó que no le surgió hacerlo sobre el Covid ya que “intenté llevar un mensaje de pensar en otra cosa, porque está muy viciado el aire de noticias y estar todo el día con eso no está bueno. Intenté desviar la mirada”, señaló. “Creo que no está mal hacer chistes porque con cualquier cosa que pasa, en el mundo o en Argentina se hacen chistes, pero hay que ver la manera de hacerlo y la gente se da cuenta si uno lo hace con buena intención o no”, cerró.