Jóvenes baleadas recibieron el alta médica y exigen esclarecimiento del hecho - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 18:40hs.

Florencia y Camila, dos de las seis personas, que terminaron con heridas de bala, en un confuso episodio ocurrido entre la noche del domingo último y la madrugada del lunes, en una tercera trocha de la ruta nacional 14, a metros de Terciados Paraíso, municipio de San Pedro, permanecían internadas en el Samic de Eldorado, recibieron el alta, realizaron las denuncias y la familia exige se lleven adelante todas las investigaciones para esclarecer el hecho y detener al o los autores.La balacera ocurrió este fin de semana último, cuando un grupo de jóvenes se juntaron a orillas de la ruta nacional 14, donde se encuentra una tercera trocha totalmente oscura, cuando de forma sorpresiva, sintieron que estaban siendo impactados por disparos. En total fueron 6 los heridos, entre ellos, Matías E., Nahuel M., Pablo G., Camila A., Florencia R. y Jorge S., de estos, Camila y Florencia, fueron las que permanecieron internadas hasta ayer ya que los perdigones impactaron en zonas comprometedoras.Si bien el estado de salud de todos los heridos, es bueno, resta ahora que la justicia avance con las investigaciones para encontrar el autor del hecho, del cual no se contarían con datos precisos porque los jóvenes, al estar en un lugar sin iluminación, donde la única luz era la que provenía de los autos estacionados en la vereda de la arteria nacional, no llegaron identificar quienes circulaban en la moto y efectuaron los disparos, aparentemente con una escopeta, dándose a la fuga.Mientras los heridos prestan declaraciones y realizan las denuncias en la Comisaría Seccional Segunda, la Brigada de Investigación de la Comisaría Primera es quien está llevando adelante las investigaciones. “Gracias a Dios ya tanto mi hija como Florencia, recibieron el alta, nosotros ayer realizamos la denuncia, con evidencias y ahora esperamos que la justicia siga investigando porque no queremos que este tipo de hechos quede impune, quien disparó debe dar explicaciones ante la justicia” indicó a El Territorio, Gladis C. madre de Camila.De acuerdo a la información proporcionada por la policía, en el lugar del hecho División Científica de la UR-VIII, estuvo realizando tareas técnicas y la Comisaría Tercera UR-III "Eldorado" se encargó del correspondiente informe médico de los lesionados . De forma conjunta con la mini brigada de Investigaciones de la localidad de San Pedro se continúa con tareas investigativas a los fines de dar con individualización y detención de los autores del hecho y secuestro del arma de fuego utilizada.