Joven posadeña recibió tratamiento de diálisis y el segundo hisopado dio negativo

Viernes 14 de agosto de 2020 | 11:50hs.

La joven de 16 años que recibe diálisis regularmente cuyo resultado del hisopado al que se sometió el pasado martes arrojó resultado no concluyente, recibió el tratamiento el pasado jueves en el hospital de Fátima y cuando fue testeada por segunda vez tras 72 horas por Covid-19 y resultó negativo.El tratamiento de diálisis de la joven fue suspendido por la empresa que brinda el servicio a través de la obra social, tras el resultado no concluyente del pasado martes. Tal como informó el Dr. Oscar Alarcón, ministro de Salud, la empresa prestaría del servicio ante cualquier sospecha de Covid-19 suspende el tratamiento y deriva al sistema público de Salud."En la jornada del jueves, el sistema de salud se ocupó de trasladar a la paciente con la red de traslado para que reciba el tratamiento y se realizó el segundo hisopado que resultó negativo", informó Alarcón"Lo importante es que la joven recibió el tratamiento porque no podemos permitir la suspensión del mismo y ahora llevamos tranquilidad a la familia que resultó negativo el segundo análisis", resaltó AlarcónDesde el ministerio recalcaron que cada resultado no concluyente es tratado como positivo ya que con el pasar de los días puede positivarse, es por ellos que los pacientes son aislados y se repite el análisis en 72 horas.