Joven de 23 años fue asesinado de un disparo en un paraje de 25 de Mayo - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Detención





Un joven de 23 años fue asesinado en la localidad 25 de Mayo de un disparo que literalmente le atravesó el cuerpo. La agresión ocurrió el sábado por la noche y la víctima, identificada como Cristian Díaz, falleció en horas de la madrugada de ayer en el Samic de Oberá.Según detallaron fuentes consultadas por este medio, por el hecho efectivos de la Policía de Misiones detuvieron al presunto autor e incautaron el arma homicida.Los pesquisas creen que el hecho está esclarecido, pero persisten las dudas del móvil del crimen.Según pudo reconstruir este medio, cerca de las 20.30 uniformados de la comisaría local recibieron la notificación por parte del médico de guardia de que una persona había llegado herida de arma de fuego al hospital local. Rápidamente se movilizaron hasta el nosocomio, donde pudieron tener un breve diálogo con el herido.Esas palabras fueron claves para reconstruir lo ocurrido. Díaz se identificó y contó que caminaba por un camino vecinal del paraje Torta Quemada -donde se domicilia- cuando se cruzó con un vecino de la zona, a quien identificó con nombre y apellido.Añadió que éste, sin mediar palabras, le efectuó un disparo y huyó del lugar.El médico interviniente detalló que la bala ingresó por el costado izquierdo del tórax y salió por el derecho. Por eso se determinó su derivación al Samic de Oberá mediante la Red de Traslados. Sin embargo, cerca de la 1.30 los profesionales locales informaron que Díaz había dejado de existir.Por eso, el juzgado interviniente ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Posadas para la realización de la correspondiente autopsia.Para ese entonces, el presunto homicida ya estaba detenido. Fue identificado como Nelson Orlando F. (44) y mediante informaciones recabadas por parte de los efectivos de la División del Comando Radioeléctrico se pudo establecer que vive en el barrio 20 Viviendas del mencionado paraje.El hombre no ofreció ninguna resistencia y procedió a entregar un arma de forma voluntaria. Se trata de un revólver calibre 38, marca Police Positive, que tenía una vaina percutada. Los uniformados de la Policía Científica hicieron las pericias de rigor en su casa y el lugar de los hechos.También se le practicó el guantelete de parafina al sospechoso, lo que determinará si tiene restos de pólvora en la mano producto del disparo. Se trata de una medida de rigor, que puede arrojar indicios, pero que no tiene peso propio como prueba.El implicado podría ser trasladado ante la Justicia en los próximos días para concretar la audiencia indagatoria. Allí será imputado por el hecho, escuchará los elementos que hay en su contra y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. Esta segunda opción no puede ser considerada en elemento en su contra.Con el crimen de Díaz, la cifra de homicidios en Misiones en lo que va del año alcanzó a 34 -casi cuatro por mes-, de los cuales cinco fueron caratulados como femicidios.