Jimena Barón abandonó la convivencia con Osvaldo

Miércoles 10 de junio de 2020

Cuando sonaban fuerte los rumores de reconciliación y hasta de un posible embarazo rompieron la convivencia que había comenzado hacía más de dos semanas. Jimena Barón regresó a su departamento luego de pasar parte de la cuarentena en la casa de Daniel Osvaldo, junto a su hijo en común, Morrison, y el hijo mayor del futbolista.

“No estoy embarazada. No volví con nadie”, aseguró la cantante en un video que publicó ayer por la mañana en su cuenta de Instagram y en el cual explicó por qué volvió a su hogar. “Estoy con un tratamiento en el hombro. Me lo lastimé, ayer me lo pincharon, y tengo que seguir yendo”, indicó sobre la terapia médica. “Y está todo bien...”, agregó en alusión a la relación que mantiene con su ex. “Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino). Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el culo y duele. Haré siempre todo lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo”, concluyó.