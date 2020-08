J Balvin tiene Covid-19: "El virus existe y es muy peligroso"

Sábado 15 de agosto de 2020 | 13:10hs.

J Balvin fue una de las figuras que participó de la entrega de los Premios Juventud. Durante la transmisión, a través de un video grabado, el artista colombiano contó que se está recuperando de COVID-19, una enfermedad que le "pegó muy duro" y por la que envió un mensaje de alerta a todos sus seguidores.Desde la intimidad de su casa en Medellín, J Balvin se mostró muy preocupado por lo que está viviendo. Al recibir uno de los premios por su tema "Rojo"-que se quedó con la categoría "Vídeo con el mensaje más poderoso (mejor mensaje social)", contó que pasó por "días difíciles" y "muy complicados". A su vez, subrayó que la pandemia "no es un chiste, ni cuentos mediáticos"."A veces uno piensa que no le va a tocar. A mi me tocó y bien duro. Envió un mensaje a todos los jóvenes que me siguen que se cuiden, que se protejan, esto no es un chiste. El virus existe y es muy peligroso. Cuídense. Un abrazo muy grande", fueron las palabras de J Balvin a la audiencia. El artista recibió el apoyo de todos sus fans.Ahora, J Balvin espera recuperarse y poder seguir con sus proyectos.