Ituzaingueños con prácticas de alta complejidad se podrán atender en Posadas - El Territorio Misiones

“Queridos Ituzaingueños, en el día de hoy me he comunicado con el Gobernador de la Provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad y hemos acordado continuar con la autorización del ingreso a Posadas para los pacientes que tengan tratamientos y prácticas médicas de alta complejidad”, indicó via Twitter.





“Las personas que tengan necesidad de viajar a Posadas deberán poseer el turno de la práctica médica y la autorización municipal respectiva. Agradezco el gesto del Gobernador Ahuad, quien a predispuesto la humanidad y la buena vecindad por sobre otras razones”, resaltó Burna.





“También, quiero informar que funcionarios del Ministerio de Salud van a hisopar a todos los que viajen a Posadas como parte de su vigilancia epidemiológica, salvo que la asistencia y necesidad médica sea urgente, como pacientes con tratamientos de quimioterapia o de diálisis”, indicó.





Por otra parte, el alcalde de Ituzaingó adelantó nuevas aperturas para la vecina localidad: “Como parte de la apertura de nuevas actividades en Ituzaingó, con el Comité de Crisis decidimos habilitar las actividades deportivas individuales, a las que se suman las clases de Zumba, las prácticas de Paddle, Tenis y Remo. Todos ellos con los protocolos ya establecidos”.





“Otras de las actividades que se habilitan a partir de las 00:00 hs. del jueves 24 de septiembre son el empleo doméstico y la pesca deportiva de costa. Las medidas regirán hasta el 30 de septiembre, donde volveremos a evaluar la situación con el Comité de Crisis de Ituzaingó”, finalizó el intendente Burna.

