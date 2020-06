Investigan si otras dos hermanas de la víctima también fueron abusadas

Martes 16 de junio de 2020 | 06:00hs.

En el marco de la pesquisa por el aberrante caso de abuso sexual a una pequeña de 5 años del barrio Cataratas, de Puerto Iguazú, en donde el principal apuntado es su hermano mayor de 21, que fue detenido tras ser filmado por su cuñado en pleno acto, el Juzgado de Instrucción Tres local ahora investiga si otras dos hermanas de la víctima, una gemela y otra de 2 años también fueron abusadas por el sospechoso.







A partir de los datos proporcionados a este matutino por voceros judiciales que entienden en la causa trascendió que la sospecha se desprende a partir de los dichos de la madre de las criaturas durante su denuncia en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V.







En relación a esto, ayer se supo que los estudios médicos realizados a las tres criaturas no detectaron signos de acceso carnal en ninguna de ellas. Aunque sí se advirtieron indicios de manoseos previos en una de las gemelas.







Es por ello que resultará clave lo que puedan aportar las menores durante la entrevista que tendrán con los psicólogos del Poder Judicial en Cámara Gesell. Esta audiencia podría realizarse la próxima semana.







Por otra parte, en relación a la situación procesal del detenido, por el momento permanece acusado por “presunto abuso sexual”, calificación que podría cambiar a “abuso sexual simple” o “abuso sexual en grado de tentativa”. Esto dependerá de los testimonios que se den en Cámara Gesell y la posterior declaración indagatoria del acusado ante el juez Martín Brites.







También trascendió que esta última diligencia judicial podría concretarse mañana.



“Estoy mal”





Durante una entrevista que brindó a El Territorio, el padre de las víctimas y el detenido narró cómo atraviesa la situación junto a su familia. “Yo estoy resentido, estoy mal”, comenzó su relato el hombre, quien junto a su esposa y sus ocho hijos vive en una humilde vivienda del barrio Cataratas.







“Mi reacción fue ‘¿qué pasó? ¿cómo puede ser?’. Nosotros pertenecemos a una familia cristiana, tenemos esa ideología que tenemos que respetar a los otros, tanto a nuestras hermanas de sangre como de espíritu. De verdad no sé qué pasó. Él comenzó a quedarse en casa y dejó de ir al culto. No era borracho ni adicto a las hierbas, fumaba cigarrillo solamente. No entiendo y no puedo entender por qué pasó eso. No sé lo que pudo haber pasado”, describió el padre.







Sobre cómo tomó conocimiento de lo sucedido, dijo: “Nosotros estábamos en el culto y fuimos informados por un yerno mío que había filmado lo sucedido. Inmediatamente vine con mi esposa, pero ya nos encontramos con la situación. Yo corrí detrás de mi hijo y lo entregué a las autoridades como corresponde. Después accioné contra mi yerno por subir el video sin mi autorización, exponiendo imágenes de mi hija en las redes sociales”.







Agregó que desde el momento de la detención no fue a visitar a su hijo a la comisaría. Y reconoció que tras preguntarle lo sucedido, el joven sólo buscó dar excusas y negar la acusación que pesa sobre él.







“Yo le hablé mucho para que vuelva a la iglesia, para que no ocurran cosas como ésta. Él ya no quería volver más a la iglesia”, se lamentó el hombre, quien confesó sentirse decepcionado por lo que hizo su hijo mayor.



Contexto de vulnerabilidad





La vivienda donde ocurrió el aberrante caso está ubicada en un lugar de extrema vulnerabilidad del barrio Cataratas. Una zona donde tanto la energía eléctrica como el agua potable llegan por conexiones clandestinas, en el mejor de los casos.







Por desgracia, el consumo de estupefacientes forma parte de la realidad del barrio desde hace ya muchos años. Incluso, durante los últimos meses, el vecindario presenció varios allanamientos de la Policía en donde se desmantelaron varios puntos de venta de droga. Todo esto ante las reiteradas denuncias de los vecinos.

Según pudo saber este matutino, varios de los niños de esta familia asistieron hace un tiempo atrás a un Hogar de Día y de acuerdo a trascendidos, el mismo denunciante había alertado con anterioridad que desconfiaba que el joven abusaba de sus hermanas menores cuando los padres lo dejaban a cargo. Ya sea cuando trabajaban o asistían a la iglesia.





Por su parte, la asistente social Natalia Ceballos, que presta servicios en la Dirección de Acción Social del municipio, explicó a El Territorio que desde dicha área trabajan en el caso con la contención a la familia y poniendo especial atención en las pequeñas.







“Vamos a trabajar con médicos, psicólogos y todo el gabinete interdisciplinario. El abordaje será integral y vamos a coordinar para que los niños vuelvan a asistir al hogar de día”, indicó la funcionaria municipal.