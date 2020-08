Ingrid tiene miedo de volver a Oberá

Sábado 8 de agosto de 2020 | 08:30hs.





La modelo reconoció que podría tramitar un permiso para poder viajar a Oberá, sin embargo, prefiere no hacerlo porque tiene temor a cómo puedan reaccionar los vecinos.





“No quiero comerme agresiones, más que nada de vecinos”, afirmó, y sostuvo que siente que hay un clima de mucha agresión en la sociedad.

“Lo que más me fastidia de la cuarentena es no ver a mis papás. Mi papá tiene Alzheimer. No es tan grande, pero está muy enfermo y siempre tiene recaídas. Está en momentos críticos, entonces me fastidia no poder ir a verlo, por lo menos acompañar a mi mamá. No poder verlo, tocarlo, acariciarlo, me fastidia. Sé que en cualquier momento se puede ir”, detalló Ingrid Grudke en Vale doble (Radio Rivadavia).