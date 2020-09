Incertidumbre en el rubro automotor ante nuevas medidas aplicadas al dólar - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

Fue enorme la sorpresa ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para restringir la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas. Aunque este nuevo impuesto sería temporal, hoy afecta a distintos sectores como lo es el del automotor.





Marcelo Molina, empresario del rubro, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radiaoctiva y destacó que la palabra incertidumbre es la que más los identifica en este momento, "las nuevas restricciones de la compra del dólar empiezan a impactar en los impuestos del automotor, hay muchos interrogantes que valen para los dos lados tanto para los comerciantes como para los compradores. Nosotros no sabíamos si vender las unidades porque no se sabía si se iban a poder reponer y para los compradores es si gastan esos dólares en la compra de bienes".





"Es una situación difícil, muchas veces se habla de poder fijar el monto pero en este momento es medio difuso, lo que nos transmiten las terminales es que los precios deberían tener un comportamiento alineado con el dólar oficial y mientras tenga uno como el que viene teniendo los precios deberían tener una paridad a su cotización", explicó.





Finalmente aclaró que esta explicación no es válida para todas las marcas, modelos o empresas, "insisto en los interrogantes que hay para ambos lados. Siempre el impacto es mayor en las marcas que no tienen fabricación en el país, significa que las marcas importadas que no tienen cómo equilibrar la balanza van a tener un impacto mayor en sus precios como ocurre en los de alta gama, la primera línea de los autos de lujo que ya además ya les había tocado un aumento".