Importante avance en pesquisa por asalto a jubilados obereños

Sábado 25 de julio de 2020 | 05:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Los datos aportados por al menos dos testigos y el cotejo de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos, posibilitaron identificar a uno de los sospechosos del asalto perpetrado el martes en perjuicio de Raúl Mousquere (69) y su esposa Marta Chalanczuk (63), domiciliados en el centro de Oberá.Si bien al cierre de esta edición el sujeto, identificado como Emanuel Jeremías Junior D. L., se hallaba en condición de prófugo, en allanamientos simultáneos en propiedades de Campo Grande y 25 de Mayo lograron secuestrar un Chevrolet Classic gris (dominio AA496II) que habría sido utilizado para perpetrar el citado atraco.Además, el personal policial halló elementos que podrían tener relación con el hecho, como ser un arma de fuego, dos celulares y guantes de látex.Tal como declararon las víctimas, fueron dos los malvivientes que el martes a media mañana irrumpieron en su casa situada sobre calle Gobernador Barreyro 631, casi Chaco.Precisamente, en entrevista con El Territorio, Mousquere detalló que uno de los dos ladrones era de estatura mediana y robusto, características que coinciden con las citado prófugo.En tanto, hasta el momento no trascendieron mayores datos sobre sus presuntos cómplices.Para los investigadores habría por lo menos un tercer implicado, puesto que en medio del asalto y ante la resistencia del dueño de casa, uno de los malhechores tomó un teléfono y realizó una llamada diciendo: “Esto se complicó. Poneme un auto en la puerta… poneme un auto en la puerta”.Por ello, desde un primer momento los investigadores pusieron sus energías en averiguar en qué vehículo se movilizaron los delincuentes, para lo que fue vital el aporte de testigos y el posterior análisis de las cámaras de seguridad.Con los datos recabados, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, ayer al mediodía personal de diversas dependencias policiales procedieron al allanamiento de la vivienda de Emanuel Jeremías Junior D. L., ubicada en calle Pasteur de Campo Grande, donde dieron con dos celulares, un pendrive, guantes de látex negro y un arma de fuego. Pero el sujeto no se hallaba en el lugar.En simultáneo, fue allanado un segundo domicilio situado en el barrio El Cruce de la localidad de 25 de Mayo, donde procedieron al secuestro del Chevrolet Classic que habría sido utilizado en el asalto.Para identificar a dicho rodado fue importante el testimonio de dos personas que el día del hecho se hallaba en cercanías al domicilio de Mousquere.En tal sentido, un hombre de 39 declaró que el martes se encontraba trabajando en una obra en construcción, circunstancias en que observó a un individuo corriendo hacia un Chevrolet Classic, de color gris con patente nueva, que se hallaba estacionado sobre calle Gobernador Barreyro. El desconocido subió al auto y se dieron a la fuga por la misma calle.Los pesquisas también tomaron declaración a un sujeto de 60 años que comentó que el martes su hijo se encontraba trabajando de motomandado y circulando por calle Barreyro, frente a la Biblioteca Popular, observó a dos personas corriendo por la misma arteria.Uno vestía una chaquetilla de enfermero y el otro usaba ropa oscura, tal como declaró Mousquere.Según el testigo, ambos subieron a un Chevrolet Classic gris que estaba estacionado frente a una clínica de calle Barreyro.A partir de ambos testimonios, los investigadores procedieron a revisar todas las cámaras de seguridad que se encuentran en casas y locales de calle Barreyro.Al respecto, en el sistema de una casa de comidas se logró visualizar al Chevrolet gris transitando a gran velocidad en la franja horaria del asalto a los jubilados.Luego lograron divisar al mismo rodado en las cámaras de seguridad de una empresa de construcción ubicada al final de calle Barreyro, a una cuadra de avenida De las Américas, arteria que conecta con la ruta nacional 14.Con ese indicio revisaron la cámara de la División Video Vigilancia de la Policía ubicada en la avenida De las Américas, a la altura del monumento al Cacique Oberá. Lo mismo hicieron con el equipo instalado en Campo Viera, donde lograron visualizar al citado vehículo y en horario concordante.Siguiendo la pista de la ruta 14, llegaron hasta la localidad de Campo Grande y determinaron que el rodado podría ser conducido por un Jeremías D. L., oriundo de 25 de Mayo, pero quien residiría con su concubina en Campo Grande.Fue así que personal de la comisaria de 25 de Mayo logró ubicar el vehículo Chevrolet Classic estacionado en la vivienda de Jorgelina G. F., en el barrio el Cruce. En paralelo, se pudo establecer que Jeremías D. L. residía en una vivienda de alquiler en calle Pasteur, detrás del hospital de Campo Grande.El asalto al matrimonio Mousquere se registró el martes, cerca de las 10, en el domicilio de calle Gobernador Barreyro 631, a dos cuadras de la Seccional Primera.Según el jubilado, fueron “fácilmente 30 minutos” de infierno que padecieron a manos de los malvivientes que irrumpieron en su casa.El hombre sufrió traumatismo de cráneo, cortes y excoriaciones en rostro, espalda, brazos y piernas, mientras que la mujer recibió golpes en la boca. Según las víctimas, los malvivientes tocaron su puerta con la excusa de que estaban entregando barbijos. Incluso, uno de ellos llevaba puesta una chaquetilla similar a las que utiliza el personal de salud.Una vez dentro de la casa, uno de los ladrones exhibió un arma y comenzó a golpear a Mousquere con golpes de puño y a exigirle dinero, pero el sexagenario dio lucha y no cedió, lo que derivó en una terrible golpiza. Los delincuentes huyeron con los celulares de las víctimas, pero sin dinero.