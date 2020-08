Herrera Ahuad dejó inaugurada la Planta Municipal de Biodiesel en Puerto Rico

Jueves 6 de agosto de 2020 | 19:32hs.

Acompañado por el intendente local y una comitiva provincial, el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad dejó inaugurada en la tarde de este jueves la Planta Municipal de Biodiesel ubicada sobre la avenida San Martín de la localidad de Puerto Rico. También participó de inauguración de la remodelación y puesta en valor de la Plaza 9 de Julio de esa localidad.Al dejar inaugurado la planta Herrera Ahuad se manifestó sobre la importancia del proyecto en tiempos donde la economía mundial se encuentra en crisis. “Me llena de felicidad porque tiene esa linea la cual la venimos pensando y hablando desde hace varios años. De una política de estado bien implementada, que perciben un bien común; estas políticas se pueden implementar con orden, trabajo, dedicación y cuidando los recursos de todos”.“Venimos a la capital de la industria a ver como se puede crecer, desarrollar, agregar valor a las cosas, generando un producto amigable con la naturaleza, es la linea que llevan también los 77 municipios, el de cuidar la naturaleza”, añadió el Gobernador.En cuanto al crecimiento de la Planta Municipal de Biodiesel, Ahuad indicó que “todo va ir caminando en los tiempos que correspondan, en los procesos de investigación y resultados que vayan teniendo. Se comienza con un esquema que sea conocido para que sean seguros. Luego esta planta se va a ir desarrollando quien sabe hasta donde, hoy se comienza un tipo de producto para ser subproducto y ya se trabaja con otro producto más amigable con la naturaleza que no solamente va a tener la utilización para el combustible para los vehículos, sino también que ya se trabaja para tener otro subproducto como repelente y otros elementos que son necesarios para la población”.Continuando con las políticas de estado, el gobernador explicó que hoy por hoy se lleva a la practica la idea, “ahora se van desarrollando y a medida que pasan los años se van consolidando las políticas, que seguramente van a ser adoptadas por muchos municipios, no solo por el ahorro del costo de combustible, sino porque ganamos en el cuidado del medio ambiente, y esto no choca contra los intereses con las grandes corporaciones. Esto es política de estado con el cuidado de biodiversidad, es por ello que celebró que los intendentes tomen esta decisión, lo acompañamos y agradecemos porque esto se hace con recursos de todos los habitantes, es algo de ellos”, sentenció.En otro de los temas el Gobernador mencionó que dentro del presupuesto que envió a la Cámara de Representantes, se estudiará un presupuesto social inclusivo, el cual tiene como objetivo primordial que la sociedad misionera se inserte y desarrolle en un área de producción.“La idea no es solo que el presupuesto sea para el asistencialismo, sino una asistencia para la inclusión a los diferentes programas productivos ligados a la cultura, educación, salud y economía del conocimiento, esto último es una materia que el mundo comienza a demandar”, explicó y agregó “en Misiones tenemos una población en el cual el 42% tiene menos de 18 años, pongamosno en el lugar de la proyección que tenemos como provincia si logramos que todos nuestros jóvenes estén incluidos en los programas de agregado de valor como estos”, concluyó.Luego del corte de cintas, un grupo pequeño de personas accedió a la fábrica y formaron parte de una visita guiada por las instalaciones.El Gobernador también participó de la inauguración de la remodelación y puesta en valor de la Plaza 9 de Julio de la localidad de Puerto Rico. Lo hizo en compañía del intendente local Carlos Koth, de intendentes de la región, ediles y algunos representantes de empresas e instituciones de la ciudad.En el lugar se hicieron las veredas de todo el perímetro, los caminos internos, se instaló un sector con aguas emergentes iluminadas, bancos nuevos, un escenario, mástiles nuevos y se terminaron las bases del sector de juegos infantiles que ya fueron adquiridos pero que se instalarán a mediados del mes de agosto respetando las medidas restrictivas de la cuarentena en vigencia.La plaza, que conserva algunos de sus tradicionales muros de piedra, está ubicada entre las calles Buenos Aires, Alvear, Andresito y Córdoba, a metros de la Terminal de Omnibus y es uno de los espacios más visitados por los vecinos.