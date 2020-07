Herencia de ADN neandertal aumentaría el riesgo

Martes 7 de julio de 2020

Investigadores de Alemania y Suecia sugieren que un segmento de ADN heredado de los neandertales presente en algunos seres humanos podría aumentar el riesgo de padecer una enfermedad grave al infectarse con coronavirus, según los resultados preliminares de un estudio.Los resultados mostraron un vínculo fuerte entre el Covid-19 y el material genético neandertal del segmento del cromosoma 3, por lo que las personas que llevan dos copias de esta variante tienen tres veces más probabilidades de sufrir una enfermedad grave. Según los investigadores, este legado genético en general pudo haber sido perjudicial para el humano moderno, por lo que ha ido desapareciendo con la evolución, aunque algunos genes pudieron haber ofrecido ciertas ventajas evolutivas, recoge The New York Times. Dicha secuencia genética probablemente ingresó a la línea de sangre humana durante el cruce entre Homo sapiens y neandertales ocurrido entre 40.000 y 60.000 años atrás.Especialistas consideran que esta variante genética no afecta a todas las etnias por igual. El segmento neandertal es mucho más frecuente en los habitantes de Bangladesh, donde lo porta el 63% de la población, y en todo el sur de Asia, donde cerca de un tercio de las personas lo heredó.Aunque estudios recientes apuntan a que el factor genético puede influir, la desigualdad social también es importante.