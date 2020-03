Hallaron armas y más de 100 gallos de riña en las propiedades de Holl

Sábado 7 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Personal policial y los funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no salían de su asombro al constatar la cantidad de gallos de riña hallados en una de las propiedades de Alfredo “Fredy” Holl (44), concejal de la localidad de Campo Ramón, sospechado de incendiar la vivienda de una familia vecina en supuesta represalia por haber cobijado a su ex esposa luego de la separación de la pareja.





Según confirmó El Territorio con fuentes del caso, en el allanamiento que se concretó en la chacra lindera al barrio Docente encontraron más de un centenar de aves de corral criadas para peleas clandestinas.







Si bien en primera instancia se evaluó el traslado de los animales para resguardo del Ministerio de Ecología, ante la cantidad de ejemplares, se resolvió que permanezcan en el lugar al cuidado de un peón, que se comprometió a alimentarlos.







En tanto, se asentó que los gallos deberán destinarse para reproducción y cría, estando prohibida su utilización en riñas.

Por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, bajo subrogancia del magistrado Horacio Alarcón, entre la tarde del jueves y la mañana de ayer efectivos de la Unidad Regional II allanaron tres propiedades de Holl en Campo Ramón.





La Policía secuestró once armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas sin registrar, lo que no hizo más que complicar la situación del detenido.

Además dieron con gran cantidad de municiones, un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna.

También hallaron bidones con combustible, de los cuales varios se encontraban vacíos.

Además, entre los elementos secuestrados se hallan seis celulares que deberán ser peritados.



Intento de homicidio







Tal como informó este matutino en su edición de la víspera, Holl fue denunciado por Pablo Agustín Gaona (42) como presunto responsable por el incendio y destrucción total de su vivienda, en el barrio Docente, siniestro que también afectó una segunda casa que padeció importantes daños.







Al respecto, las pericias de la División Bomberos determinaron que el fuego se propagó con combustible líquido disperso en varios sectores de la propiedad.

El incendio se inició alrededor de las 2 de la madrugada del último martes, cuando el propietario del inmueble se despertó por los gritos de sus hijas de 15 y 8 años y una sobrina de 17 que se hallaba en la casa.





“Salí por la puerta de adelante y vi que prendieron fuego el auto. Eran llamas altísimas. Fue un momento de desesperación, entre corridas y gritos. A lo único que atinamos fue sacar a las nenas y salimos afuera. No pudimos hacer más nada. Perdimos todas nuestras cosas”, detalló Gaona.







Esa misma madrugada se presentó ante la comisaría de Campo Ramón y denunció directamente a Holl, a quien acusó de incendiar su vivienda y tratar de asesinar a su familia.







Posteriormente, la ex mujer del concejal y dos de sus hijos se presentaron ante la sede policial y aportaron testimonios que no hicieron más que complicar la situación del sospechoso, quien permanece detenido en la Seccional Quinta de Oberá.







“Responsabilizo directamente al señor Alfredo Holl, alias Fredy, como el principal responsable de lo sucedido y lo acuso por daño, tentativa de homicidio y todo lo causado. Ante estas y otras cosas más, responsabilizo a este hombre por cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia y a mí”, citó Gaona en la denuncia.



Más denuncias







Tras la detención de Holl, varias personas se acercaron a la comisaría de Campo Ramón para ratificar denuncias que en su momento no prosperaron o denunciar nuevos hechos, tal como hizo la ex esposa del sospechoso.







En diálogo con este matutino, ayer la mujer reconoció que “si bien lo denuncié varias veces, después dejé de hacerlo porque no veía consecuencias judiciales y, al mismo tiempo, él estaba cada vez más cebado de violencia. Además siempre le tuve mucho miedo, pero ahora que está preso me animé”.

Además, subrayó su convicción de que “Fredy fue quien incendió la casa de la familia Gaona porque ellos me ayudaron cuando me separé de él. No teníamos a dónde ir con mis hijos y ellos nos cobijaron, pero lamentablemente les costó demasiado caro”.







Comentó que la chacra donde residía Holl rodea al barrio Docente, por lo que habría tenido enormes facilidades para perpetrar el hecho, según su criterio.

“No tengo dudas de que fue una represalia porque nos ayudaron, y tampoco creo que haya sido la primera vez que hace una cosa así porque estuve 22 años casada con él y sé que es capaz de cualquier cosa”, subrayó.







El padre de la mujer también se presentó ante la sede policial para ratificar varias denuncias que radicó años atrás por diferentes ilícitos como daño a la propiedad, amenazas, envenenamiento y mutilación de animales.







En tanto, este diario accedió a una denuncia radicada hace dos años por parte de una de las hermanas de Holl, quien lo acusó de amenazas de muerte. Desde entonces la mujer no regresó de Buenos Aires.







Incluso, años antes fue denunciado por su propia madre tras irrumpir armado en su vivienda creyendo que en el lugar se encontraba su esposa, en medio de una separación transitoria de la pareja.



“Plata y contactos”





El actual concejal de Campo Ramón posee varias chacras, integra la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (Apam) y años atrás presidió la Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá (Calo).





“Siempre se jactó de que tiene plata y contactos. Es conocido porque cría gallos de riña, es fanático de la caza y tiene muchas armas sin registrar, por eso mucha gente le tiene miedo. Yo también me callé muchos años por temor”, comentó su ex.







Por su carácter irascible, desde hace años Holl no tiene contacto con ningún familiar directo, al punto de que sus hermanas se solidarizaron con su ex mujer.

“Toda la familia de él me apoya y me ayuda económicamente para que pueda mantener a mis hijos. Su propia familia lo dejó de lado y reconocen que es una persona muy peligrosa, pero hasta ahora siempre gozó de impunidad”, remarcó.







Recordó que en innumerables ocasiones tuvo que escapar junto a sus hijos y pedir auxilio en casa de familiares o vecinos, como sucedió hace cinco meses con la familia Gaona.







Contó que hace tres años estuvieron separados por varios meses y el sujeto empezó un tratamiento psiquiátrico, aunque no hubo mejorías.

“Me llegó a amenazar de muerte frente a un psicólogo y me dijo que ni la Policía ni los jueces lo iban a detener. Que me iba a matar cuando quisiera, y la verdad que volví por miedo. Siempre decía que es mejor que lo metan preso porque así tiene una coartada para contratar un sicario del Brasil, donde tiene muchos conocidos por las riñas de gallos”, alertó.







También aseguró que “en el 2012 nos habíamos separado y un día me dijo que por mi culpa mi familia iba a volar por los aires. A los pocos días los chicos estaban jugando y encontraron tres granadas adentro de un termolar. Ahí dimensioné la gravedad del caso”.