Habeas Corpus a favor de las madres y la abuela de las niñas asesinadas en Yby Yaú - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 14:55hs.

La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina presentó un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de este país para exigir explicaciones al gobierno de Paraguay sobre el asesinato de las niñas misioneras Lilian y María Carmen en manos del Ejército del vecino país que atacó una base del EPP en la selva de Yby Yaú, departamento de Concepción.En diálogo con el programa Acá te lo contamos (Radioactiva 100.7), la abogada Laura Taffetani, miembro de la Gremial, dio detalles de la presentación que, en primera instancia fue hecha en la Capital Federal pero luego -por una cuestión de competencia- terminó recayendo en el juzgado de Eldorado a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero, quien a última hora de ayer lo revocó y por ende volvió a Capital.“El objetivo es conocer cuál es la situación de las nenas, sus madres y abuela, porque nos parece irresponsable de parte de las autoridades del gobierno paraguayo hablar de que había causas contra ellas y que tiempo atrás habían demandado al gobierno argentino algunos informes sobre las mismas e incluso se habría abierto causas antes de estos hechos sucedidos”, comentó la letrada.“El hábeas corpus tiene que ver con verificar esta situación dado que de las consultas públicas que hicimos no surgía tales afirmaciones. Necesitamos saber efectivamente si es cierto y desmontar definitivamente esto que viene sucediendo a partir del asesinato, que desde el Estado se trata de cubrir el aberrante hecho marcando otras hipótesis que están muy lejos de ser verdad. El único pecado de las niñas fue haber sido hijas de miembros del EPP, pero está demostrado que no eran parte de ese movimiento y hasta fines del año pasado llevaron una vida absolutamente normal, hasta con asistencia a clases”, añadióTaffetani opinó que la estrategia del gobierno del vecino país para marcar el asesinato “en un operativo exitoso” consistió en cubrir el crimen con el planteo de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estaría reclutando niños y niñas y que justamente uno de los “nidos” estaría en Argentina.Adelantó que van a llegar a un tribunal internacional y detalló que hicieron una presentación ante “el Congreso de Derechos del Niño en Ginebra, justamente porque esta situación nos preocupa, no sólo por lo que pasó sino también por la protección de los niños y niñas que están en nuestro territorio”.“La expectativa es que se haga Justicia por estas dos pequeñas. Además que se pueda demostrar esta persecución que tiene el gobierno paraguayo con las familias del EPP. Queremos proteger a las familias que están acá, que se vinieron escapando de la persecución del Estado paraguayo”, afirmó.