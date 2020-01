Gutierrez: "Tenemos los 35 casos confirmados y 10 probables en estudio"

Viernes 24 de enero de 2020 | 12:10hs.

El dengue es una infección vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Existen cuatro serotipos virales: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. La convivencia de dos o más serogrupos representa la posibilidad de la aparición de cuadros más graves de la enfermedad.La región atraviesa un panorama complejo en materia sanitaria, siendo Misiones la provincia más expuesta, ya que limita con Brasil y Paraguay, declaradas como zonas de brote.En este contexto, el director de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, Jorge Gutierrez, destacó, "tenemos los 35 casos confirmados y 10 probables que están en estudio que también a medida que se confirmen pasarán a otro grupo."En Andresito se está trabajando muchísimo como también en Iguazú, que son los principales lugares. Estamos atentos, no tenemos pacientes internados como tampoco aparecieron la condición hemorrágica.", remarcó.Además se refirió sobre la supuesta mutación del mosquito transmisor de la enfermedad, "hace mucho se sabe que puede poner sus larvas en aguas estancadas, cuando es cloaca y hay un entorno biológico distinto no es lo mismo que es donde crece realmente el Aedes que es el tema de los recipientes. Más allá del agua que puede ser limpia o sucia, el tema es el recipiente que es donde se colocan los huevos y por la humedad y el calor se produce la eclosión de los huevos"."Es una cuestión a monitorear porque el otro tema interesante es que si utilizar el mismo tipo de fumigación si no se hacen resistentes. En general hay que ser responsables y siempre hay que estudiarlos bien y tener bases científicas para mencionar sus características".