Guardián de la literatura

Sábado 28 de marzo de 2020 | 02:00hs.

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

La literatura se reinventa, se expande, se recicla, se comparte. Y en tiempos de cuarentena, en los que acercarse a bibliotecas puede tornarse difícil ya que son espacios que permanecen a puertas cerradas, la tecnología tiende una mano para permitir el acercamiento contribuyendo a que el amor por los libros se siga compartiendo en los hogares de la tierra colorada.

En ese sentido, Norberto Rivas es parte imprescindible del engranaje. Miembro de la comisión de la Biblioteca Popular 2 de Abril del barrio homónimo, decidió continuar con el servicio que la casa de libros brinda a la comunidad y optó por realizar la cuarentena obligatoria dentro de la biblioteca.

Y de esa manera, “seguir ayudando a todos a pasar una buena cuarentena, porque los libros son soporte de contención y entretenimiento”, supo resumir en diálogo con El Territorio.

Si bien, el edificio se mantiene aislado, con la sola presencia del bibliotecario, Norberto se encargó de descargar textos en formatos PDF desde las plataformas online de diferentes editoriales.

De esa manera, armó una biblioteca digital con cientos de ejemplares y los comparte con afiliados de la ‘2 de Abril’, vecinos del barrio que no son socios y hasta personas de distintas partes del mundo.

“Es increíble. Me siento feliz acá, porque sé que puedo ayudar a los demás a conectarse con libros y así, colaboro a que sus aislamientos sean más entretenidos y llevaderos”, destacó quien, para no incurrir en la propiedad intelectual, esperó a que las editoriales bajaran en sus plataformas online ejemplares de distintos autores, aunque ello conlleve más tiempo de trabajo. “Estoy enviando personalmente, vía WhatsApp Web y correo electrónico, los libros a quienes me solicitan”, continuó el bibliotecario que tiene en espera más de 450 pedidos; que los lleva con casi un día de retraso, debido al gran número de personas que lo contactó.

Su loable tarea lo mantiene entretenido y seguro. Y a la vez, le transmite una sensación de plenitud: “Con mi aporte, siento que el conocimiento no está encerrado, sino que se comparte en familia. Y esta es una ocasión especial para acercar a las personas a la lectura. Todos están en sus casas, aburridos, encerrados y qué mejor que un libro para entretenerse y hasta pasar tiempo consolidando vínculos”, dijo.

La biblioteca, que ahora también tiene forma de hogar, está acondicionada para que su estadía sea placentera y segura. El espacio cuenta con una cocina, una heladera repleta de alimentos, un baño con ducha, un colchón con almohadas, que el propio Norberto acercó al lugar y un equipo de mate, infaltable compañero de sus días.

Allí, la actividad lo mantiene muy entretenido, al punto que no logra dar abasto con el envío del material. “Ya no veo Netflix, ni tengo tanto tiempo libre, tampoco me siento solo porque estoy conectado todo el tiempo. Estoy muy ocupado y eso me gusta”, señaló el bibliotecario que pasa sus días acompañado por García Márquez, Mario Benedetti, Oscar Wilde, Vargas Llosa y otros tantos reconocidos del mundo de la literatura.

Su tarea consiste en descargar los ejemplares de varias editoriales, clasificarlos según género y autor y finalmente compartirlo con quienes realizan los pedidos. “Así se me pasa el día”, dijo contento Norberto, quien no sale de la biblioteca siquiera para hacer las compras, ya que sus compañeros de la comisión, se ocupan de que no le falta nada y que su estadía sea amena. Por eso, pasan cada tanto a dejarle provisiones de comida, productos de limpieza y demás cosas que necesite.

El servicio que brinda el bibliotecario es completamente gratuito y no sólo funciona para los vecinos del barrio 2 de Abril. Sino también, al ser online, se presta a todo el mundo.

Así, Norberto tomó contacto, gracias a los vínculos que establece la tecnología, con vecinos de distintos vecindarios de Posadas, del interior de Misiones, y de otras provincias como Salta, Río Negro, Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Santa Cruz. Asimismo, comunidades argentinas en San Pablo (Brasil), Italia, Estados Unidos y otros países, lo contactaron para solicitar algún que otro ejemplar. Y además, utiliza las redes sociales para seguir en contacto con sus hijos, amigos y conocidos.

En cuanto a su tarea, el bibliotecario destacó que los libros más solicitados por sus clientes varían en cuanto a géneros y autores. Pero, la mayoría de los pedidos, se centra en clásicos de la literatura o en ejemplares de García Márquez, Stephen King, y Florencia Bonelli. Aunque, aquellos libros que se basan en la autoayuda, la autosuperación y la salud mental, también son muy concurridos. “Paulo Coelho, Bernardo Stamateas, Gabriel Rolón y otros tantos autores son muy requeridos en los últimos días”, resumió el bibliotecario.

Los libros de cuentos para niños, y hasta algún que otro material para colorear o realizar trabajos prácticos también son buscados. “Es que esta es una buena oportunidad para retomar la lectura en familia y acercar a los niños a la literatura”, destacó.

“Algunos también me escriben para pedir libros de autores misioneros. En ese caso, sólo les mando el texto completo de los escritos por Horacio Quiroga. Y, respecto a los demás ejemplares, me encargo de fotografiar algunas páginas de escritores misioneros y les envío algunas líneas de sus trabajos. De esa manera, los incentivo a comprar el libro. No queremos incurrir en la propiedad intelectual de nuestros autores, pero sí promocionar su material”, explicó Norberto quien además, entabla una conversación con cada una de las personas que le pide material.

Incluso, en algunas ocasiones, realiza un seguimiento y se comunica, vía Skype o videollamada, con quienes desean charlar y tener algo de compañía durante el aislamiento.