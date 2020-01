Gonzalo Heredia, un nostálgico

Miércoles 15 de enero de 2020

El año pasado fue muy exitoso en el plano laboral para Gonzalo Heredia, dado que fue uno de los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza, la novela más vista de 2019. Y este 2020 para el actor sigue por el mismo camino, con gran convocatoria en Desnudos, la obra que encabeza la taquilla en Mar del Plata.

Evocando con melancolía el final de la ficción de Polka, Gonzalo destacó lo importante que fue tener un gran equipo de trabajo, conformado principalmente por Fernán Mirás, Benjamín Vicuña, China Suárez, Delfina Chaves, Albert Baró, Cande Vetrano, Malena Sánchez, Mercedes Funes, Virginia Innocenti, Diego Domínguez, Tomás “Toto” Kirzner, Minerva Cacero, Matías Mayer, Luli Torn y gran elenco.

“Los grupos de trabajo son fundamentales. Esta fue la primera vez que yo integré un elenco en el que era uno de los más grandes. Fue un lugar nuevo para mí. El ego se empieza a correr, no hay tanta juventud, hay más madurez, hay que reconstruirse y ser una pieza más dentro del grupo... ATAV es una novela que me encantó, me gustó mucho el personaje. Si se vuelve, se volverá a hablar (con los productores). Mi personaje ya tendría como 55 años”, asumió Heredia en nota con Los Ángeles de la Mañana, sin confirmar la continuidad de Aldo (su personaje) en el caso de que haya una segunda temporada.

Atenta a sus palabras, Maite Peñoñori le preguntó si seguía en contacto con sus compañeros en el grupo de WhatsApps de ATAV, y Gonzalo la sorprendió con su respuesta: “Debo confesar que me fui del grupo de WhatsApp. No es por mala onda, es mucho peor: me entristece mucho, me da nostalgia”.