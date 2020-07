Garupá ya no tiene radar fijo en ingreso a la localidad

Lunes 6 de julio de 2020

El polémico equipo de radar fijo que funcionaba en la ruta nacional 12 y que respondía al municipio de Garupá fue desinstalado el viernes pasado e incluso fue retirada la cartelería de señalización.El Territorio consultó a las autoridades municipales al respecto, quienes indicaron que la desinstalación del equipo de radar se debe a la rescisión del contrato con la empresa concesionaria de los equipos. Así lo indicó, José Luis Peralta, secretario de Gobierno comunal.“Se rescindió el contrato del uso de los equipos de monitoreo desde la sección de Tránsito municipal con respecto a radares fijos y móviles. Mientras se defina algún acuerdo con la Provincia para la utilización de los radares de Seguridad Vial provincial, todas las tareas de prevención y control de tránsito las estaremos realizando con personal físico, dado a que la Policía de Misiones tiene los equipos de radares y personal disponible para dichos controles”, sostuvo Peralta.Asimismo, indicó: “La idea es hacer un convenio para que sean ellos quienes trabajen a futuro en esos sectores. Si bien es real que todavía no está hablado sobre el tema con la Provincia, el proyecto es ese. Los controles mientras los haremos en colectoras e ingresos a la localidad con inspectores de Tránsito municipal”.Este medio consultó además sobre como quedarán las infracciones detectadas por los radares hasta el momento del levantamiento de los equipos, a lo que el funcionario municipal respondió: “Todas las infracciones detectadas hasta el lunes 29 de junio seguirán su curso normal de juzgamiento, no así las que fueron detectadas con posterioridad a ese día porque ya se había rescindido el contrato de concesión de los equipos. Hay que recordar que los equipos se retiraron el viernes 3 de julio conjuntamente con toda la cartelería, pero la disolución del contrato se produjo antes del viernes, por lo que todas las infracciones detectadas desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio quedan sin efecto”.En el lugar no quedaron más que un par de cables colgados y un cartel que indica que el área es controlada por la municipalidad de Garupá en el sector sur-norte de la autovía, en tanto que el sector de dirección norte-sur es controlado por personal de la Policía Federal Argentina.