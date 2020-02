Formaron cooperativa para cuidar a enfermos y ancianos a domicilio

Sábado 22 de febrero de 2020

En los últimos días se conformó en la ciudad de Eldorado una cooperativa integrada por diez mujeres enfermeras y terapeutas, bajo el nombre de Cuidadores Domiciliarios. El objetivo es brindar atención a adultos mayores y personas con enfermedades que requieran atención en sus hogares.

Irma López, presidente de la entidad y principal impulsora de su creación, explicó que la idea surgió porque cada una de las involucradas encontraba dificultades a la hora de conseguir trabajo. “Somos un grupo de 10 mujeres que queremos trabajar, algunas como yo ya jubiladas. Y por eso formamos la cooperativa, porque queremos trabajar”, manifestó.

“Yo había ido a una radio a pedir trabajo y justo estaba Daniel Di Pietro, director de Acción Cooperativa de la provincia, quien escuchó mi pedido. Yo me aboqué a buscar las personas, compañeras mías y chicas que estuvieran interesadas. Y la verdad es que no pensé que tuviera tanto éxito”, expresó.

Así, con la ayuda del profesional, quedó constituida la cooperativa a la que aún le falta la personería jurídica. “Ahora nos toca una de las partes más difíciles porque tenemos que juntar dinero para integrar el fondo cooperativo, porque necesitamos de eso para poder movernos”, añadió la presidente.



Atención segura

“Vivimos en una sociedad con mucha inseguridad y a veces meter una persona en una casa no es fácil porque no sabemos a quién estamos metiendo. En cambio así (con la cooperativa) sabemos quién entra porque detrás está una organización. Como decía, hacemos todo esto porque queremos trabajar. Nuestra intención no es sólo brindar atención a la persona que lo necesita sino también brindar contención al familiar de esa persona, y para eso tenemos previsto capacitar a todos los que integran la cooperativa”, explicó Irma.

Si bien el costo del servicio dependerá en gran medida de los costos que puedan afrontar, lo estimado son 100 pesos la hora.

“La verdad que hasta ahora nos está yendo muy bien, nos estamos dando a conocer, pero desde que existimos ya cinco familias se comunicaron conmigo para averiguar cuáles serían los costos”, culminó López.