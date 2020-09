Famosos que cobran por mandar saludos a sus fans - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

Antes de la pandemia por el coronavirus, las madrugadas de los fines de semana encontraban en las rutas argentinas a muchos famosos, mediáticos y figuras aspiracionales a los 15 minutos de fama trasladándose de un lado a otro para hacer aquellos “actos de presencia”. Dueños de boliches u organizadores de fiestas privadas se ocupaban de los gastos y allá salían de caravana las personalidades al interior del país en vuelos de cabotaje, remises, combis o autos bajo un lema seguro: “Tengo una presencia”.Aquellos días garantizaban un extra en las ganancias artísticas que ayudaba a parar la olla a algunos, o acrecentaba ganancias de otros, en momentos clave de alta exposición. Como fuere, el aislamiento producto de la pandemia del coronavirus echó por tierra aquellos tiempos de gloria, empeorando una realidad durísima para el gremio: alto índice de desocupación para actores, bailarines, cantantes y -mucho peor- para la parte de la industria que no muestra la cara pero la sostiene detrás de las cámaras o abajo de un escenario.En la búsqueda y necesidad de trabajo se produjo la proliferación del “streaming”: las ticketeras nacionales se reinventaron para ofrecer espectáculos musicales, unipersonales y shows con entradas mucho más baratas que en teatro presencial, y la posibilidad de que el artista haga una diferencia económica. En los mejores casos, los acuerdos entre las partes pueden llegar a dejarle al famoso hasta un 70 por ciento de la ganancia total.La semana pasada la presentación de un grupo de Instagramers por streaming vendió entradas por una suma superior a los seis millones de pesos, según estimaciones extraoficiales. Más que una presencia, sus protagonistas ganaron una buena suma que aún no tiene regulación impositiva de eventuales deducciones, que se llevan parte de la ganancia.Más allá de esta situación, la pérdida de los “actos de presencia” hizo aparecer otra variante en el mundo de la virtualidad, valiéndose además del viejo y remanido recurso de lo que podría considerarse como “un autógrafo en tiempos modernos”. “¿Me mandás un saludito por el celular?”, era la pregunta de naturaleza inocente, hasta que a alguien se le ocurrió que podría empezar a cobrar por ello.Así nació Celebel, una página web nacional que ofrece saludos de famosos y su eventual contratación para que formen parte de comunicaciones vía Zoom para entrar en un cumpleaños o en un evento virtual sorpresa para el homenajeado. Está basada en Cameo, una app norteamericana que existe desde 2015 y de la que forman parte más de 200 figuras internacionales, como Maluma y Ricky Martin, que sirve para realizar saludos grabados. Aquí ya ficharon para ofrecer sus servicios Alexander y Charlotte Caniggia, Aníbal Pachano, El Polaco, Gladys la Bomba Tucumana, Vicky Xipolitakis, Militta Bora, Daniel Aráoz, Reina Reech, Majo Martino, Sofía Clérici, Ariel Pucheta, El Dipy, Fredy Villarreal y Mariano de la Canal, entre otros.El plan de la página argentina es más ambicioso: su creador es el representante y agente de viajes Fabián Esperón, quien lleva adelante las carreras artísticas de los hermanos Caniggia, en sociedad con la “pata técnica” del proyecto.El único servicio de la página que tendrá un carácter solidario es el que incluirá la posibilidad de que los famosos estén cerca -de forma virtual, claro- de niños internados en hospitales y pidan el saludo de su ídolo. “Todos los chicos enfermos que quieran pedir un famoso lo consiguen gratis a través del pedido del hospital de Niños o del Garraham”, aseguró Esperón, a Teleshow.Celebel también tendrá un sector donde empresas pequeñas que no tienen acceso a un famoso y que quieran que haga una promoción especial al estilo publicitario, sin entrar en el terreno de los representantes o managers de artistas, puedan hacerlo. Los pedidos se realizan a través de la aplicación y el video se envía luego a través de WhatsApp.El sistema de contrataciones es el siguiente: se entra a la app, se hace un pago a través de medios electrónicos y se envía el pedido. La plataforma le envía al famoso un mail con las indicaciones del saludo o servicio y luego éste manda la grabación de su saludo para ser reenviada, o pacta un horario para entrar en un Zoom en vivo.La tarifa plana del saludo vale 4.000 pesos. Para entrar a un Zoom con horario determinado y específico vale 8.000 pesos. Y pasado el primer mes y medio, cada famoso decidirá el monto de su mensaje, saludo o participación en vivo en un Zoom.