Estudiarán plantas de yerba según tipo y forma de cosecha - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 07:50hs.

Se sigue facilitando condiciones y equipo de trabajo a los tareferos

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) puso en marcha este jueves un nuevo convenio de cooperación técnica con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), a los efectos de desarrollar de manera conjunta dos proyectos de investigación.El primero de ellos se denomina “Evaluación de la respuesta de la planta bajo distintos sistemas de cosecha en yerba mate (llex paraguariensis St. Hil.)”, mientras que el segundo tiene como título “Evaluación de la calidad de la yerba mate obtenida a partir de diferentes épocas y sistemas de cosecha”.“Tanto el Inta como el Inym consideran que en el sector yerbatero existe una fuerte demanda en determinar la calidad fisicoquímica y sensorial de la yerba mate que se obtiene a partir de distintos sistemas y épocas de cosecha, como así también en la evaluación de la respuesta de la planta de yerba mate bajo distintos sistemas de cosecha”, señala entre sus considerandos el convenio rubricado entre la presidente del Consejo Directivo del Inta, Susana Mirassou y el presidente del Directorio del Inym, Juan José Szychowski.Se detalló que los trabajos tendrán como base a la Estación Experimental Agropecuaria del Inta en Cerro Azul y -como ya lo vienen efectuando en iniciativas similares- el Inym aportará los fondos necesarios mientras que el Inta proporcionará los recursos técnicos para desarrollar las investigaciones.Desde el sector productivo se había manifestado interés en modernizar sistemas de cosecha y evaluar equipos que permitan realizar cosechas semi o mecanizadas sin dañar excesivamente a las plantas. También se refirió la ventaja de conocer el mejor tiempo de cosecha según las condiciones y atributos de las plantaciones de yerba, ya que hay muchas variantes tanto por edad como por producción de especies implantadas./>En sus 18 años de vida, el Instituto Nacional de la Yerba Mate instrumentó acciones y programas que benefician al sector de los trabajadores de la cosecha.Se afirma, y con razón, que la fortaleza de una cadena se sostiene en la solidez de sus eslabones. Y la actividad yerbatera no escapa a ese concepto, ya que su engranaje necesita de todas sus piezas para poder funcionar. Dentro de ese esquema los cosecheros de yerba mate, más conocidos en la zona productora como los tareferos, realizan una labor fundamental y que fue evolucionando con el permanente apoyo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).Como bien resumió el presidente del Inym, Juan José Szychowski, “todos los integrantes de la actividad yerbatera son importantes y trabajamos para que todos ellos sean beneficiados con nuestras acciones”. Entrega de indumentaria, implementación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, provisión de kits sanitarios para prevenir el covid, jornadas de capacitación; financiamiento para la incorporación de tijeras automáticas, carritos y guiches de carga de raídos, motosierras y motoguadañas en los yerbales componen el abanico de beneficios que el Inym fue desplegando a partir de su creación en el 2002. “Hace 15 años que me dedico a la tarefa acá en Andresito y con los guinches hay mucha diferencia, se trabaja mucho mejor en la carga”, decía allá por julio de 2012 Carlos, un tarefero de esta región del norte misionero.En ese momento los productores y prestadores de servicio de cosecha empezaban a incorporar estos equipos financiados por el Inym. “Todavía nos falta agarrarle la mano”, añadía este trabajador, para luego remarcar que su cuerpo daba cuenta de la diferencia entre la carga “a muque” (con la fuerza de brazos y espalda) y el sistema de guinches.La cosecha de yerba es un trabajo duro y la semimecanización llegó para aliviar esas jornadas exigentes y, al mismo tiempo, generar cosechas más rendidoras para los tareferos. Con las tijeras automáticas, los carritos para sacar los raídos y los guinches para la carga la tarea se organiza mejor y es posible hacer más kilos en menos tiempo.“Para nosotros mejoró el rendimiento porque la gente ya no tiene que andar haciendo fuerza sobre su espalda, ahora se deja el raído y con el carrito se saca a la calle. El personal se adaptó rápido”, apuntaba en el 2013 Hugo Cardozo, jefe de cuadrilla de un yerbal de la zona de Puerto Esperanza.Por aquellos años el Inym también hizo su aporte para mejorar el transporte de los tareferos, acompañando la compra de colectivos que se encontraban fuera del servicio urbano.