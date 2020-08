“Estamos entre 80 a 90% de todas las actividades en funcionamiento”

Domingo 2 de agosto de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

La Municipalidad de Posadas se encuentra evaluando cómo seguir mejorando la circulación en la ciudad, además de elevar el servicio brindado por el transporte público, sea colectivos, taxis o remises, para lograr mayor fluidez para el traslado y comodidad de los usuarios. Estos fueron algunos de los aspectos adelantado por el intendente de Posadas, Leonardo "Lalo" Stelatto en entrevista concedida a Meta Data, el programa político del diario El Territorio que se emite por el canal Somos Posadas, todos los viernes a las 21.Stelatto allí afirmó que en el marco de la pandemia, ahora están trabajando en la Municipalidad en el orden del “85 a 90 por ciento”, prácticamente, similar al porcentaje de la actividad comercial.En el área de obras públicas, habíamos empezado con repavimentaciones en el inicio de la gestión en el microcentro y después, tuvimos que acatar la emergencia sanitaria. Luego nos dedicamos a temas de saneamiento y desagües pluviales en diferentes barrios, que hacen también a la salud.En el inicio de la gestión hemos arrancado con una impronta de mantener todos los espacios verdes en condiciones, una mayor eficiencia en la recolección de residuos que hace también a la salud y trabajando mucho, durante gran parte del verano, en la descacharrización que también fue una tarea muy importante.Por ahora, para un sector de la ciudad, como Villa Sarita y el microcentro, hemos dispuestos contenedores sustentables. Se le da la posibilidad al vecino de que en sus hogares puedan clasificar los residuos y mediante esa separación, llevarlo a un contenedor para ser trasladado con un camión recolector diferente, para lo cual hemos puesto en funcionamiento una planta de clasificación de residuos. Se está trabajando en ese sentido, diríamos entre un 30 a 40 por ciento.Creo que tenemos que aprender que hay un antes y un después de la pandemia. En esa situación, seguimos trabajando con una planificación de todas las obras que queremos hacer, para cumplir el lema de que Posadas sea más linda de nuevo. Primero arrancamos por lo básico que -siempre sostengo- es resolver los problemas hidráulicos de cada barrio, para después llegar con otro tipo de calzadas que le permita al vecino vivir mejor. Estamos trabajando en diferentes barrios y sectores, como en Miguel Lanús con cordón cuneta, empedrado, asfaltado. En San Isidro, Las Dolores, en el barrio Luis Piedrabuena y vamos a dar continuidad también a los desagües que son necesarios. Donde está ya terminado el empedrado, ir por el asfalto y continuar seguramente por el barrio Jardín, Los Álamos, para la conectividad no solamente a la ruta 213 sino a las calles paralelas que permitan un tránsito más fluido.Además, desde que iniciamos la gestión, hemos arrancado con la puesta en valor de las plazas centrales que tenemos en el microcentro como la San Martín y la 9 de Julio; hemos dispuesto cuadrillas de limpieza y trabajado en las plazas de los diferentes barrios para poner nuevamente en valor esos espacios, como lo estamos haciendo en la plaza de Villa Urquiza y otros barrios.En la parte social, con esta emergencia, tenemos muchas actividades. Mucha gente se tuvo que quedar en la casa y les faltan recursos para el día a día. Desde la gestión municipal hemos encarado una cocina centralizada municipal que hoy está haciendo una distribución de casi 2.000 raciones de comida en diferentes barrios. También estamos trabajamos con todos los comedores, en diferentes situaciones, donde se han acercado empresas inclusive a colaborar, para que la gente que está hoy con menos posibilidades, pueda tener un plato de comida en su casa.Estamos trabajando en la planificación y con prioridad en el microcentro, que concentra la mayor actividad y donde el tránsito está prácticamente al límite. La idea es que podamos en el día de mañana movernos todos en un transporte público, ya sea taxis, remises o transporte urbano de pasajeros. Que nos acerquen -estos transportes públicos- hasta los lugares donde tenemos que desarrollar alguna actividad o trámite. Para eso, hemos planteado una serie de situaciones en los corredores principalmente de transporte urbano. Sobre calle Junín, hemos dispuesto dos vías de circulación del transporte público y dejamos una sola franja, para que circule el vehículo particular. En este momento, con nuestros vehículos llegamos al centro y no tenemos lugares dónde estacionar, entonces es conveniente que usemos el transporte público y para eso, hay que seguir mejorando porque es lo que pide el usuario.Estamos tomando nota de todas las situaciones que se van planteando. Tuvimos que hacer prácticamente casi un cierre de transporte público, después empezar a reabrir y en esa reapertura, estamos estudiando diferentes situaciones; como también los contratos que están hoy vigentes para ver cómo resolver. Más que nada, considerando que se ha incrementado la cantidad de avenidas asfaltadas por donde puede circular el transporte público. Hoy creo que las quejas de los concesionarios de transporte urbano de pasajeros con respecto a los caminos o las calzadas por las cuales circulan, no tienen mucha justificación, porque hemos puesto en valor muchos de esos sectores. Entonces, tenemos que ir reorganizando nuevamente las líneas como corresponde para que el tránsito y el transporte sean más fluidos y puedan trasladar a la mayor cantidad de gente. Eso lo estamos estudiando, como también estamos estudiando otras situaciones en el sistema de estacionamiento medido de vehículos porque estamos en estos días, ampliando los sectores para que el uso también sea racional y coherente. La gente, a veces, usa la calle o la vía pública como una playa de estacionamiento y sólo tiene que ser para ir a hacer un trámite y retirarse con su vehículo, no dejarlo todo el día estacionado en un lugar, porque les estamos quitando la posibilidad a otras personas que puedan también trasladarse por situaciones particulares.Sí, lo estamos notando. Los tributos municipales del comercio están en función de lo que factura cada uno, así que con el puente de Posadas-Encarnación cerrado, muchos comercios se han beneficiado. Y ahí es donde tenemos que entender y comprender que no tenemos que malgastar ese crédito que nos está dando el vecino. Al contrario, debemos actuar con mucho ingenio para tener mejores beneficios y no aprovecharnos del comprador. En algún momento, hemos tenido que salir en defensa del consumidor cuando los vecinos se quejaban, porque los precios subían desordenadamente y hemos detectado algunos casos. Hoy creo que estamos entre un 80 a 90 por ciento de todas las actividades prácticamente en funcionamiento en la ciudad.No falta mucho. Creo que gran porcentaje de las actividades ya están en funcionamiento. Seguramente se van a ir abriendo más actividades cuando las directivas del gobierno provincial y la salud, nos permitan. Desde el municipio lo que hacemos es acompañar estas medidas con una impronta local. Para ello, hemos dispuesto horarios escalonados de funcionamiento de diferentes comercios y en eso, hago un llamado a la responsabilidad de los comerciantes que cumplan con esos horarios. Hay quienes creen que, porque por ahí pasó una semana y no tenemos ningún caso, cada uno tiene la libertad de adoptar el horario que le queda mejor y no es así. Nosotros estamos atrás del cumplimiento del horario establecido, porque entendemos que todavía no hemos superado nada. Estamos en una etapa, donde todavía debemos cuidarnos. Por eso, el esquema de tener un horario corrido al que el comprador se acomodó, porque la situación climática hace que esto sea más fácil.Queremos que Posadas sea una ciudad turística. Pretendemos que la ciudad sea un portal de ingreso. No tenemos en la ciudad la selva misionera, pero tenemos los humedales y debemos ofrecer esa particularidad a los visitantes, para que puedan recorrer un Jardín Botánico en condiciones o el Parque de la Ciudad. Tenemos proyectos para poner muy fuertemente en valor todos esos sectores y ofrecer al turista alternativas, para una permanencia mayor. Eso sería uno de los principales objetivos que tenemos en cuanto al turismo, para que permanezca en la ciudad como también resolver los temas cotidianos que tiene el vecino en cada barrio y trabajar fuertemente con el gobierno provincial, en la política de salud.