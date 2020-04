Estados Unidos sumo más de 16 millones de desocupados en tres semanas

Jueves 9 de abril de 2020 | 11:50hs.

El número de estadounidenses que pidió subsidios por desempleo en las últimas tres semanas superó los 16 millones, luego de que las solicitudes iniciales pasaran los 6,6 millones por segunda semana seguida, con estrictas medidas de confinamiento para contener el avance del coronavirus que prácticamente han frenado la economía del país.Los pedidos iniciales de ayuda estatal por desocupación treparon a la cifra desestacionalizada de 6,06 millones en la semana al 4 de abril, informó este jueves el Departamento del Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían proyectado que la cifra fuera de 5,25 millones.Los pedidos de seguro de desempleo se dispararon hace tres semanas, cuando llegaron a la inédita cifra de 3,5 millones semanales. Luego rompieron esa barrera y pasaron los 6,8 millones. Ahora se sumaron otros 6,6 millones.Las cifras, según el Departamento del Trabajo, son las más altas desde que se tiene registro. Como referencia, en la crisis financiera de 2008/2009, el pico semanal fue de 665.000 solicitudes semanales de seguros de desempleo. En ese entonces, se perdieron 8,7 millones de puestos de trabajo.El empleo reacciona muy rápido ante el cierre de comercios e industrias en los Estados Unidos. En pocas semanas, se destruyeron los puestos de trabajo que se habían creado en la última década.El promedio de solicitudes en las últimas cuatro semanas, que compensa la volatilidad de los datos semanales, subió al nivel sin precedentes de 4,266 millones, y según el informe del gobierno, en la semana que concluyó el 28 de marzo había 7,455 millones de personas recibiendo prestaciones por desempleo, otra cifra sin precedentes en Estados Unidos.El dato sobre las solicitudes por desempleo no refleja toda la realidad del mercado laboral, ya que los trabajadores independientes y las personas empleadas sin contratos no tienen la capacidad de acceder a estos beneficios.La semana pasada el Gobierno que preside Donald Trump informó de un salto del índice de desempleo al 4,4% en marzo, respecto al 3,5% previo a la expansión del coronavirus.La Oficina de Presupuestos del Congreso, un órgano no partidista, ha apuntado que la tasa de desempleo podría ubicarse en el 12% al final del segundo trimestre del año y que la economía entrará en recesión.Para tratar de contrarrestar los efectos de esta pandemia, el Congreso ha aprobado el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia, por valor de más de 2 billones de dólares, que incluye la ampliación de la cobertura por desempleo, la transferencia directa de efectivo a los hogares y fondos multimillonarios para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas.La Reserva Federal anunció además préstamos adicionales por 2,3 billones de dólares, el equivalente al 10 por ciento del PBI de los Estados Unidos.