Estaba por salir, y en cuestión de minutos le robaron la moto

Viernes 28 de febrero de 2020 | 14:29hs.

Los hechos de inseguridad continúan generando impotencia entre los moradores de San Pedro, esta vez, un joven profesor fue víctima de un nuevo robo que ocurrió sobre calle San Luis en barrio Santa Rosa. En pocos minutos, personas ajenas ingresaron a la vivienda y se llevaron una motocicleta Motomel X3M 125 cc, roja y blanca, principal herramienta de trabajo del profesional.



El hecho ocurrió pasada la una del jueves, cuando el propietario estaba a punto de salir, razón por la cual, la moto se encontraba en el quincho de la residencia. Unos minutos antes de percatarse de lo ocurrido el joven salió de la casa para ver si estaba la moto, ingresó nuevamente a la casa y cuando salió a los minutos, ya la moto no estaba. De inmediato llamó a la policía, pero no lograron dar con los o el autor.





Este tipo de hechos genera inmensa preocupación más aun considerando la difícil situación económica y el esfuerzo que significa adquirir algún bien material de este tipo “Escuche un ruido afuera de casa y cuando salgo a ver la moto nuevamente, ya no estaba, recorrí alrededor de casa y llamo a la policía, no encontraron nada ese día. Un momento de impotencia y bronca de que entren y se lleven sin problemas. Una inseguridad tremenda. Si salía minutos antes me iba a encontrar con ellos y quien sabe qué pudiera pasar” manifestó a El Territorio, Pablo Garcete, propietario.





La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional Primera.