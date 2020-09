Entregan reliquias jesuíticas a la reducción de Corpus - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

“Para nosotros esto es un hecho histórico”. Así calificaron los corpeños a la llegada de imágenes religiosas del período jesuítico que se producirá en los próximos días.“Dos piezas del Museo Guacurarí en Posadas y una del Museo Nadasdy de San Ignacio van a ir a la reducción de Corpus Christi en préstamo, porque son de esa reducción”, contó a El Territorio Zulma Pittau, subsecretaria de Revalorización Cultural y Museos.Se trata de imaginería que pertenece a la denominada Colección Miguel Nadasdy, que ese coleccionista reunió y en la década del 70 donó al Estado provincial con la condición que éste la resguarde y exhiba.Lorena Salvatelli, doctora en Arqueología y trabajadora del Museo Guacurarí, dialogó con este medio y mostró dos de las figuras, San Roque y Santa Teresa, que en los próximos días volverán a su tierra de origen.“Las dos imágenes que pertenecen a esa colección son San Roque y Santa Teresa, que en el inventario aparecen como pertenecientes a la localidad de Corpus. Él -Nadasdy- hizo un inventario de todo lo que donaba y estas en particular son de madera maciza pintada. Pero no hay demasiadas descripciones sobre el lugar específico donde se pudieron haber encontrado”, explicó la especialista.“No se sabe dónde se pudo haber encontrado esto porque él lo que hacía era más que nada una recolección de los materiales. No hacía trabajo arqueológico. Muchas veces había familias que tenían las imágenes o los materiales y él les compraba o los intercambiaba por productos o comidas. A él le importaba la colección por el valor histórico, no lo económico. Por eso hizo tan grande su recopilación”, indicó Salvatelli.Las piezas van bajo la modalidad de préstamo porque pertenecen al Estado provincial, que es el que define dónde deben estar.“Es un intercambio temporario, quizás de un par de años, entre dos organismos provinciales que son la Subsecretaría de Gestión Estratégica y la Subsecretaría de Revalorización Patrimonial y Museos”, señaló.Por su lado, Estela Garma, restauradora, museóloga y vecina de Corpus, se explayó sobre la llegada de los objetos que se exhibirán en el flamante Centro de Interpretación de esa reducción.“Hace tiempo empezamos a hablar con Zulma Pittau sobre la posibilidad de que alguna de esas piezas, sobre todo lo que es imaginería religiosa, pudieran estar en Corpus. Para nosotros era muy importante poder exponer esculturas, ya que en las excavaciones no encontramos esculturas”, comentó Garma.Y calificó al hecho como “muy importante” e “histórico”.“Para nosotros en Corpus es una acción más que relevante y se da en el contexto que el municipio tiene las condiciones para darles seguridad y conservación, estamos felices. De otra manera no tendríamos este tipo de piezas, ya que es muy complejo rescatar vestigios de madera”, sostuvo.Vecino conscienteMiguel Nadasdy fue un sastre rumano de alto nivel que llegó a la Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Se asentó primero en Buenos Aires, donde vistió a figuras del espectáculo, como Luis Sandrini. Además vivió en Asunción, Paraguay, y cuando conoció a una misionera, Eulogia Suárez, se instaló en la tierra colorada y tuvo residencia en Eldorado, Corpus y San Ignacio.Apasionado por la historia de las misiones jesuíticas y la colonización europea, se dedicó a coleccionar elementos y piezas que atestiguan ese pasado. Ya anciano y consciente del valor de lo que reunió, decidió donar toda su colección a la Provincia con el objetivo de que esta la exponga en un museo.“Este museo se creó a raíz de esa donación, él -Nadasdy- era coleccionista, pero quería que las obras estén expuestas. Por eso, cuando se da cuenta de que ya es mayor y no tiene familiares a quien dejarles su colección, decide donarla a la Provincia”, expresó Salvatelli.El primer Museo Guacurarí se fundó en noviembre de 1978 en el barrio El Palomar, de Posadas, con la colección Nadasdy y otros objetos de donaciones y excavaciones y al año siguiente se logró comprar el libro Explicación de el Catechismo en lengua guaraní, de Nicolás Yapuguay.“Recién en 1983 el museo se muda acá (calle General Paz 1865, de Posadas). También Nadasdy dona su casa particular a la Provincia, por lo cual se crea el Museo Casa Nadasdy en San Ignacio. Entonces esta colección de Nadasdy se dividió en dos, parte quedó acá y parte se la llevó a su casa”, finalizó Salvatelli.