Enfermedades respiratorias disminuyeron en un 80%

Sábado 23 de mayo de 2020 | 03:00hs.

Enfermedades típicas de la temporada otoño-invierno y del cambio brusco de temperaturas como gripe, neumonía, bronquiolitis o alergias respiratorias, son las principales afecciones por las que año a año se hacen consultas en los hospitales y centros de atención primaria de la salud de la provincia en esta época del año.

En ese marco, Guillermo Rolón, responsable del programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab) en Misiones, sostuvo que disminuyeron en un 80% los casos de enfermedades respiratorias, en comparación con el año pasado.

En dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, destacó que, por la pandemia, “se hace lo que tanto venimos pidiendo desde el programa, que son las medidas que se pedían. Esto nos ayuda a fortalecer en la comunidad el ejercicio de lavarnos las manos, toser en el pliegue del codo y ventilar los ambientes”.

“Es un año muy atípico, nosotros comenzamos la semana epidemiológica 10 que fue en marzo,estamos cursando la semana 20 en mayo y estamos teniendo casi un 80 por ciento menos de casos con respecto a las mismas semanas del año pasado. O sea que hay un descenso importante de los casos de enfermedades respiratorias”, explicó.

En niños, los casos más comunes en esta época del año son el síndrome bronquial obstructivo, ya sea broncoespasmo o bronquiolitis, y esos casos también se redujeron considerablemente.

“Realmente se nota que el aislamiento se viene cumpliendo. Aun con flexibilizaciones ayudó mucho al descenso de la circulación de todos los virus respiratorios”, señaló el médico.

En esa línea pidió no bajar la guardia y alertó que la bronquiolitis en los menores de 2 años puede ser realmente grave.

“El año pasado también tuvimos muchos casos de adenovirus, que son virus estacionarios y no tienen vacunas y pueden llegar a provocar la muerte”, acotó.

Recordó que en Misiones “tuvimos la experiencia del 2009 con la gripe A”, momento en que se decidió suspender las clases y con eso se logró provocar “un descenso importante de la circulación del virus”. Ahora “venimos demasiado bien, pero tenemos que pensar que se viene el frío y como se está flexibilizando todo, tenemos que prepararnos para que existan más casos”.



Recomendaciones

Además informó que desde Salud Pública de la provincia se está instando a que se hagan los controles pediátricos que por la cuarentena no se estaban haciendo. “Los controles y la vacunación antigripal en estos meses de mayo, junio y julio son el objetivo principal para las embarazadas y niños menores de dos años”, dijo.

“Lo ideal es que las vacunaciones se hagan con los turnos programados, de forma ordenada y que realmente se respete eso, que no hayan aglomeraciones. En esta época eso no debe pasar, pero los controles y vacunación se deben fomentar porque si no se pierde capacidad de diagnóstico en su desarrollo y crecimiento”, sostuvo.

Rolón refirió que aquellos padres que vean la aparición de fiebre con mocos y chillido en el pecho deben concurrir inmediatamente al médico de cabecera del pequeño.



Día Mundial Libre de Tabaco

El encargado del Irab subrayó que además continúa el Programa de Control de Tabaco, que tiene el objetivo de prevenir el inicio tabáquico, disminuir el consumo y proteger a la población de la exposición al humo y promover la cesación.

“Este 31 de mayo es el Día Mundial Libre de Tabaco y es importante decirlo porque es uno de los elementos que más producen enfermedades respiratorias y en esta pandemia de coronavirus está comprobado que es una condición de comorbilidad. Es una oportunidad de todos los misioneros para dejar de fumar, tenemos el programa en Salud Pública con once consultorios para que la gente que quiera dejar de fumar se contacte”, concluyó.