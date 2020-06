En Salta habilitaron el fútbol ‘5’ y las canchas se quedaron sin turnos

Lunes 1 de junio de 2020

El fútbol de salón volverá en Salta a partir de hoy. Por la pandemia estuvo suspendido desde el 10 de marzo, aunque ya de antes las canchas empezaron a desocuparse porque la gente tenía temor.Pero en esa provincia norteña el coronavirus afectó mucho menos que en el resto del país, ya que sólo hubo ocho casos, importados, y siete pacientes ya están recuperados. Por eso, el secretario de Gobierno, Matías Posadas, tras varias reuniones con los propietarios de los predios y autoridades sanitarias, dio la autorización para la reapertura de los 100 complejos, la mitad de ellos en la capital, lo que provocó una gran demanda por parte de los amantes de la redonda.Nicolás Tripel, dueño de uno de los complejos habilitados por el gobierno salteño, contó: “Los horarios fuertes suelen ser el de las 20, pero tengo las tres canchas cubiertas en todos los turnos a partir de las 14. Y eso que acá suelen cortar las actividades para dormir la siesta, aunque nadie tuvo problemas en cambiar. Normalmente, un lunes suelo tener un 20 por ciento de ocupación y ahora tengo todo lleno”.El complejo de Tripel está pautado para fútbol ‘6’, pero el protocolo acordado por el gobierno sólo habilita diez jugadores por cancha.En tanto, Ana Laura Ragone, de Calcio Salta, comentó: “Para este lunes (por hoy) ya tengo todo ocupado, en las cuatro canchas. Abrimos a las 11. Normalmente un lunes es flojo, con 20 por ciento o 30 por ciento de ocupación, pero ahora tengo un súper lunes, con horarios completos. De día cobramos 850 pesos, y en el horario de las 19 por la luz pasa 1.050”.El protocolo exige que a las 20 ya no se juegue más, no se pueden usar los vestuarios y los clientes tienen que llegar vestidos con la ropa deportiva para jugar en el complejo, se habilitan los baños en caso de necesidad, cada jugador deberá ducharse en su casa, no pueden quedarse en el bar, sí pueden comprar una bebida y llevársela, sólo un individuo puede encargarse del pago del alquiler de la cancha, aunque también se habilita el pago por transferencia bancaria para evitar el trámite, todos deben entrar con barbijo y una vez adentro se lo sacan. Además, entre cada partido se desinfectan las pelotas y las redes de los arcos. Los mayores de 60 años no pueden jugar, ya que son individuos con mayor riesgo de infectarse.