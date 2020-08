En las escuelas se estudiará un nuevo mapa de Argentina que llega al Polo Sur

Domingo 9 de agosto de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Cuando se retome la actividad de educación presencial en las escuelas argentinas, no solamente habrá novedades en materia de protocolos para evitar contagios de coronavirus, sino que también habrá un nuevo mapa de Argentina que comenzará a ser enseñado en todas las aulas.Se trata de un documento que suma la plataforma continental argentina y por lo tanto se extiende hasta el Polo Sur.Esto significa que el tradicional mapa de Argentina que hasta ahora se venía enseñando en las escuelas será reemplazado por otro mucho más extenso en superficie, pues muestra no sólo el territorio nacional ubicado en el sur del continente americano, sino también a toda la superficie de plataforma continental que se extiende bajo el agua hasta llegar a las bases argentinas en la Antártida.El anuncio lo hizo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, en una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) de la que participó El Territorio y en la que se advirtió que es necesario “cambiar la cabeza para entender que nuestro país ya no es de Ushuaia a La Quiaca. Es de La Quiaca al Polo Sur y por eso Ushuaia ya no es un extremo, sino que es el corazón del país, se encuentra en la mitad del territorio argentino que continúa hasta la Antártida”.Consultado sobre cuándo comenzará a usarse este nuevo mapa de Argentina en las escuelas explicó que “será un proceso que llevará algún tiempo porque no podemos sacar los libros ya editados de un día para el otro, pero de ahora en más todas las publicaciones tendrán que hacerse con esta nueva cartografía”.Filmus también comentó que esta semana se reunió con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para tratar “todo lo relacionado a la incorporación del nuevo mapa al sistema educativo que busca impulsar una mirada bicontinental del país desde las escuelas que son junto a las familias los lugares donde se siembra la semilla del conocimiento de nuestra patria”.Bajo el concepto de que nadie ama y cuida lo que no conoce, Filmus explicó que “la escuela es la herramienta más poderosa que tenemos para transmitir saberes y valores a las futuras generaciones y por eso es fundamental incorporar a todos los niveles educativos esta nueva mirada de nuestro país, mucho más extenso y rico”.Según Filmus, la educación sobre nuestra soberanía territorial es clave en el proceso de toma de conciencia sobre el espacio en el que vivimos.“Imaginamos una mirada hacia el Atlántico Sur que tiene que ver con la soberanía, pero también con estrategias de desarrollo y crecimiento. Es difícil saber cuánta riqueza hay allí, pero tenemos que trabajar en esa dirección para tratar de que esa riqueza pueda ser explotada en beneficio de nuestro país”, dijo.El anuncio de Filmus tuvo como antecedente la sanción el miércoles pasado por parte del Congreso de la Nación, de una ley que establece la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina que sirve de respaldo legal al nuevo mapa nacional.Esa flamante ley que se aprobó por mayoría legislativa, estableció una nueva demarcación de la plataforma continental que busca reafirmar los derechos argentinos sobre esas superficies y sus riquezas, que significan incorporar 1.782.500 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo de áreas submarinas que cuentan con el aval de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar.Para tener una dimensión de la cantidad de superficie que ahora comenzará a ser parte de los nuevos mapas de Argentina, Filmus explicó que “la plataforma continental argentina es la segunda más grande del mundo y es algo así como dos veces el territorio continental de nuestro país”.El Congreso de la Nación también aprobó el miércoles pasado una ley que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito de la Presidencia de la Nación con la función de “contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, las islas Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.El nuevo consejo asesor por Malvinas estará dirigido por el presidente de la Nación e integrado por el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Malvinas de la Cancillería y un diputado y un senador designado por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria.También lo integrarán el gobernador de Tierra del Fuego, dos especialistas en derecho internacional, tres representantes del sector académico y uno por los ex combatientes.La ley establece que para Argentina la única vía concebible para la recuperación del ejercicio de la soberanía en Malvinas es la pacífica y la diplomática.En ese sentido Filmus destacó que “la aprobación de la ley que crea este consejo ubica a Malvinas como una cuestión de Estado que excede a los gobiernos, una decisión fundamental para que prospere nuestro reclamo de soberanía”.Seguidamente, el funcionario manifestó que “hoy el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas es prioridad en la agenda del gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto cualquier negociación bilateral con el Reino Unido servirá para insistir con la cuestión”.Según el funcionario “no podemos hacer como que no pasa nada cuando hay un país que está usurpando una parte importante de nuestro territorio y por eso la idea es poner este tema como central en nuestra política exterior”.El funcionario nacional también destacó que el miércoles pasado quedó firme la resolución del Comité Especial de Descolonización de la ONU que insta a nuestro país y al Reino Unido a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.Luego, destacó que desde 1983 el Reino Unido se niega a dialogar con nuestro país sobre este tema.Finalmente, el funcionario nacional destacó que “Reino Unido ya no cuenta con el apoyo de países que históricamente respaldaron su postura”, y citó de ejemplo la negociación comercial entre la Unión Europea y el país británico.“La intención de la Unión Europea es dejar a Malvinas afuera porque no la considera parte del reino”, resaltó.