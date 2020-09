Empleados municipales de Puerto Piray denuncian discriminación - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 20:08hs.

Empleados municipales de Puerto Piray, nucleados en el gremio de CTA- Autónoma, llevan adelante una protesta por la discriminación sufrida por el agente municipal Hernán Máximo Dávalos a quien no dejan entrar a su lugar de trabajo.Dávalos se encontraba con licencia médica hasta el mes de mayo de 2020 recibiendo el alta médica de su médico tratante, pero el municipio solicitó al médico municipal la extensión de la licencia médica y al mismo tiempo decidió un recorte del 50% del salario de Dávalos.Desde ese momento el gremio realizó todas las gestiones necesarias a fin de lograr la reincorporación del trabajador y la devolución de los haberes descontados, sin haber encontrado respuesta positiva al pedido hasta el momento.Por tal motivo la central de Trabajadores de Argentina - Autónoma Montecarlo, gremio al que pertenece Dávalos, inició protestas frente al edificio municipal solicitando la reincorporación inmediata de Dávalos.En un comunicado de prensa la CTA denuncia que la actitud tomada por el Intendente Jorge Lezcano es un hecho de persecución hacia un trabajador que no responde a su espacio político y le solicita que revea todas las decisiones tomadas al respecto.Por tal motivo Iniciaron una medida de fuerza en el día de ayer lunes 21 de septiembre. Los municipales anticiparon que en caso de no tener respuesta mañana comenzarán una huelga de hambre.