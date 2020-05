Elaboran registro sobre acceso a los contenidos en secundarias

En plena crisis sanitaria por dengue y coronavirus, las clases, tal cual se conocían, sufrieron modificaciones. Si bien siguen adelante, ahora los contenidos se dictan de forma remota y bajo otros parámetros. La Plataforma Guacurarí +, WhatsApp, Zoom o cuadernillos impresos son algunas de las herramientas con las que cuentan docentes y alumnos para seguir adelante con las trayectorias educativas.

En ese sentido, desde Educación están monitoreando cómo se está desarrollando el contacto entre la escuela y el alumnos. Las debilidades y fortalezas del sistema para poder mejorar o impulsarlo cuando el sistema presencial pueda regresar.

En esa línea, El Territorio dialogó con Viviana Escurdia, responsable de la Dirección de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), quien anticipó que con supervisores y directivos están monitoreando el ciclo 2020.

“Desde la Dirección elaboramos una planilla de seguimiento en la que trabajamos con los supervisores y directores para saber el contacto que tuvieron los docentes con los chicos, a cuántos llegaron tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado, cuántos chicos devolvieron esas tareas y cuántos docentes hicieron una devolución también. Estamos trabajando bien fino para poder tener un panorama real y lógico para cuando volvamos a las escuelas, que es algo que no pasa por una decisión de Educación sino que tiene que ver con condiciones sanitarias”, comentó.

“Seguramente las clases no volverán antes de agosto y ahí vamos a poder recuperar y nivelar con estos estudiantes que no tuvieron el mismo contacto y oportunidades que otros”, agregó en la entrevista.

Por otro lado, se contó qué es la evaluación formativa y en proceso que se eligió ante la decisión de no calificar numéricamente. “El compromiso que asumimos de sostener el calendario hace que nosotros de alguna manera evaluemos. Y la evaluación formativa y en proceso es parte y es una de las tantas formas de evaluar que tiene el sistema educativo. Hay una serie de capacidades, habilidades y competencias que los alumnos van a adquirir en este tiempo particular en el marco de estos saberes prioritarios y de este contacto que tuvo con el docente. Tenemos la Resolución 93 del CGE, que habla respecto a la evaluación, y la primera aproximación a ese concepto dice que hay que comprenderlo como un proceso de valoración de una serie de situaciones pedagógicas”, explicó.

Esto, al mismo tiempo, incluye a los resultados alcanzados y también los contextos y las condiciones en las que se dieron las clases, algo que cambió completamente desde el pasado 13 de marzo, cuando se suspendió el dictado regular.

Analizó que “este tiempo nos brinda a los docentes la oportunidad de autoevaluarse y rever prácticas y a los alumnos de autorregular sus aprendizajes porque están en sus casas”.

Así, en este contexto sanitario, los docentes están desplegando diversas estrategias para seguir vinculándose pedagógicamente con sus alumnos. Se replantean las maneras de enseñar y de aprender.

“Se empezaron a trabajar los portfolios, los proyectos, los mapas conceptuales, diferentes elementos que se usaban, pero que hoy se constituyen en elementos sumamente valiosos y el uso de las Tic, que son una herramienta importante”, destacó.

Mesas excepcionales para previas Desde el pasado 7 de mayo y hasta el 19 de junio próximo, por disposición del Consejo General de Educación (CGE), se habilitó una mesa excepcional para estudiantes secundarios que adeudan hasta cuatro materias previas para poder pasar de año o los que terminaron de cursar 5º año, pero deben asignaturas para obtener el título correspondiente. En esas instancias de evaluación los alumnos que deben acreditar diversos saberes para aprobar la materia pendiente. Eso “será a través de la presentación de un proyecto, guiado por el profesor del espacio curricular, o la realización de un trabajo práctico”, sostiene la resolución. “Las evaluaciones previas están en proceso, ya comenzaron y probablemente para fin de mayo tengamos un balance. Las instituciones están llevando adelante esta instancia excepcional”, indicó Escurdia. Algunos rinden por video, con trabajos prácticos y consignas que les da el docente, cada uno adopta un modalidad diferente, pero siempre a distancia.

“No podemos calificar numéricamente porque no podemos dar cuenta de los saberes que se lograron, pero sí podemos dar cuenta del proceso de acercamiento de este conocimiento, de la escuela a la casa y esa retroalimentación que hay. De ese proceso sí podemos dar cuenta y lo que se valora es ese proceso de trabajo. Si no evaluamos este tiempo en proceso, no estamos poniendo en valor el esfuerzo de los docentes, el acompañamiento de las familias que se convirtieron en pilares para sostener este vínculo pedagógico, el esfuerzo de los directivos y de la comunidad en general. Pero si calificamos numéricamente, vamos a generar una brecha entre los que tuvieron acceso a todas las herramientas y a los que no. De eso se trata”, insistió.