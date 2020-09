El VAR llega al fútbol argentino y podría empezar a utilizarse en cinco meses - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 08:40hs.

El Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, aseguró que el inicio del VAR en las competencias de la Argentina sería “en febrero de 2021”, a la vez que consideró que el sistema podría haberse implementado antes, pero a raíz de la pandemia de coronavirus se demoró “la capacitación”.“Seguramente la fecha de inicio del VAR en Argentina sea en febrero del 2021. Hubiera sido antes, pero la pandemia hizo que se demore la capacitación”, afirmó Beligoy. Además, indicó: “Hace un año, el presidente Tapia me dijo que quería el VAR en la Argentina porque quería un fútbol mucho más justo deportivamente hablando”.En diálogo con el sitio oficial de la AFA, añadió: “(Claudio) Tapia nos dio todas las herramientas para comenzar este proceso. Ayer terminamos esta capacitación en el predio de la AAA (Asociación Argentina de Árbitros). El presidente también participó de las clases, donde seguimos avanzando en este proceso que va a terminar en diciembre con la certificación de nuestros árbitros”.“Cuando iniciamos el proceso del VAR, que el presidente nos pidió que lo hagamos, me dijo que quería ser el mejor VAR del mundo. Entre esos pedidos surgió la posibilidad de hacer un edificio centralizado. Hay muy pocos en el mundo y éste va a ser icónico y vanguardista”, detalló.Asimismo aseguró: “Desde Ezeiza se va a realizar el VAR para todo el país, va a ser un antes y un después la construcción de este edifico que funcionará como un centro de tecnología y desarrollo del arbitraje”.“El proyecto es tan ambicioso que la cantidad de gente que va a trabajar ahí no solamente va a ser la que está enfocada en el VAR, sino que toda la Dirección Nacional de Arbitraje. El presidente armó no solo el centro VAR sino que un auditorio para capacitar a todos los árbitros del país. Aproximadamente trabajaran allí unas cincuenta personas”, contó.Por otro lado, Beligoy comentó la situación de los árbitros durante el parate: “Con los árbitros durante la pandemia tuvimos todo tipos de casos, hasta hubo un positivo, pero en general todos lo han llevado de la mejor manera debido a que hemos estado cerca de ellos”.“Desde hace un mes nos venimos entrenando de manera presencial. Empezamos con burbujas de seis árbitros y árbitras, y ahora ya están ampliadas a diez. Comenzamos con testeos para todos, los hacemos cada 15 días. Funcionó de manera brillante el tema de las burbujas", cerró.