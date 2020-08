El segundo test por Covid-19 a la joven de Andresito volvió a dar “no concluyente”

Sábado 1 de agosto de 2020

En cifra 49 Es el total de contagios que acumula la provincia desde que se detectó el primer caso, el pasado 27 de marzo. Misiones mantiene tres muertes y 38 personas recuperadas.

“Pedimos a la población que respete las reglamentaciones”

Ante la confirmación de dos nuevos casos en la localidad de Comandante Andresito, el Comité de Crisis decidió suspender por diez días algunas actividades que fueron habilitadas semanas atrás, sobre todo teniendo en cuenta que se desconoce el nexo epidemiológico de su primer caso, la mujer de 85 años que sigue internada en el Samic de Eldorado.



Alexandre Wietholer, presidente del Comité de Crisis de Comandante Andresito, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y puntualizó: “Nosotros tuvimos una reunión ayer (por el jueves) de forma virtual y se tomaron algunas medidas para controlar un poco la situación. Se decidió el cese de actividades como el fútbol en cancha grande y el cierre de bares”.



“Después hemos aplicado restricciones en otro tipo de actividades como en restaurantes que se intensifican las medidas de bioseguridad dentro del lugar, reducción de horarios dentro de los locales que calculamos una hora por cliente pero solamente aquellos que están habilitados por la Municipalidad como tales, en otros lugares está prohibido el consumo dentro del edificio solo pueden vender para que se los lleven a sus casas”, comentó.



Además destacó que se sugirió permanecer en los hogares desde las 20. “Nosotros vamos a intensificar los controles debido a que por la flexibilización se había relajado un poco, ahora se va a intensificar y todos lo que circulen tendrán que tener los permisos pertinentes en la aplicación Misiones Digital, hay muchos locales de gimnasios y locales deportivos que han cesado sus actividades pero por decisión propia. Hay que entender que por más que el Estado ponga todas las disposiciones, estamos en riesgo, si el ciudadano no se cuida va a ser imposible frenar el virus. Pedimos a la población que respete las reglamentaciones”, enfatizó.



Peligro en zona de frontera



Wietholer agregó que a nivel provincial tenemos fronteras en zonas muy extensas y “los efectivos responsables de controlar están todo el día trabajando y la cantidad de personal no es suficiente, tenemos temor de que el origen de estos casos del virus hayan sido provenientes de Brasil”.



“Se habló con representantes de varios sectores como el de las Iglesias porque tienen mucha influencia y le pedimos que pidan a sus fieles que recalque lo del cuidado y reproducir ese mensaje a otros sectores de no cruzar la frontera porque a veces se compra de forma clandestina productos que sean del vecino país”, remarcó.



Finalmente contó que se hizo el pedido que aquellas personas que no tengan la necesidad que eviten salir de sus casas, “porque va a ser imposible que el Estado imponga medidas y sanciones para frenar esto, hay que tomar conciencia de cuidarse, es imposible controlar a todos y todo el tiempo”.





En cifra 8 Son los casos activos de la enfermedad que tiene la provincia: uno de San Ignacio, cuatro de Garupá y tres de Comandante Andresito.

El nuevo parte epidemiológico difundido ayer no notificó nuevos casos de coronavirus y la cifra de infectados, según la información oficial, sigue siendo 49. No obstante, el resultado del segundo test realizado a la joven de 28 años de Comandante Andresito volvió a dar “no concluyente” porque al parecer posee una leve carga viral.Dadas estas condiciones, Gabriela Villalba y los otros ocho miembros de su familia deberán continuar con el aislamiento en su domicilio hasta tanto se sepa con certeza su situación de salud.En diálogo con El Territorio, Gabriela señaló que ya recuperó el sentido del olfato y se siente mucho mejor pero le preocupa cómo harán para mantenerse durante estos días puesto que no pueden ir a trabajar.Cabe destacar que la joven no tiene nexo epidemiológico con la paciente de 85 años ni con los otros positivos de la localidad, y aseguró que no viajó y sólo salió de su vivienda para actividades relacionadas al voluntariado y para comprar verduras.Según el testimonio de la joven, el martes 21 de julio sufrió fuertes dolores de cabeza pero pensó que se trataba de algo pasajero, aunque la molestia era mayor que lo habitual. Dos días después, recibió en su casa a una vendedora de productos por catálogo, quien le ofreció probar las muestras de perfume y fue en ese momento cuando Gabriela notó que había perdido el olfato.Ante este síntoma consultó al médico, y el profesional de salud convocó a la bioquímica para realizar el hisopado.Por otra parte, en la jornada de ayer la anciana de 85 años de Andresito salió de la terapia intensiva del Samic de Eldorado y fue llevada a una sala general para pacientes Covid-19, y continúa “hemodinámicamente estable, afebril, aún con oxigenoterapia”. Y aseguran que el tratamiento con plasma de convaleciente tiene “respuesta favorable y buena evolución”.Asimismo, dieron de alta a su hija, la mujer de 47 años que fue sometida a tres hisopados que arrojaron negativo para coronavirus, pero que permanecía internada por un cuadro de neumonía.De esa manera la provincia de Misiones tiene ocho casos activos de los cuales sólo uno está en internación -la mujer de 85 años de Andresito-; los demás están externados, es decir, transitan la enfermedad en sus hogares. En tanto, ayer fueron descartados once casos con nexo epidemiológico.Por último, otro de los casos sospechosos descartados ayer fue el de una mujer de 79 años, oriunda de Montecarlo, que fue internada el jueves por la noche en el Samic de Eldorado por un cuadro de neumonía.Ante esta situación de manera preventiva se le realizó el hisopado de Covid-19 que dio negativo. Según informaron desde el nosocomio, la mujer continúa con insuficiencia respiratoria y sigue internada con tratamiento.