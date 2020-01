El rubro de la construcción bajó casi el 10% en un año en la provincia

Lunes 20 de enero de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifras

7.535 Fue el número de trabajadores registrados en el sector de la construcción durante noviembre en la provincia, según datos de la consultora Politikon Chaco. 5,2% Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), fue la baja en la actividad constructora en todo el país en noviembre del 2019.

Expectativas para este año por la reactivación de la obra pública

La construcción es uno de los motores de la economía nacional que, en los últimos años, está inmersa en una fuerte crisis, que se reflejó en la baja de los puestos de trabajo en el sector.A partir de un relevamiento del Centro de Constructores de Misiones, indicaron que el rubro laboral de este sector cayó entre el 60% y 70% entre 2015 y 2019, que representó la pérdida de más de 8.000 puestos. Mientras que en un año, la actividad decayó casi el 10%. Este número coincidió con los últimos datos arrojados por la consultora Politikon Chaco, que señaló que bajó 9,6%.La consultora precisó que en noviembre se totalizaron 7.535 trabajadores del ámbito en Misiones y que la actividad, en tan sólo un mes, bajó 6,8%. Recordaron que en 2015, el sector contaba con 15.500 trabajadores registrados.Desde la entidad aseguraron que el año pasado fue uno el más complicado para el sector, ante la caída en la demanda de infraestructuras en el ámbito privado. Asimismo, destacaron que el rubro se mantuvo en pie gracias a la obra pública encarada por el gobierno provincial.En tanto, desde la Confederación de Pymes Constructoras manifestaron su preocupación por las pérdidas de puestos laborales y piden al nuevo gobierno políticas de fomento para reactivar la construcción en todo el país. El pedido, fue con el objetivo de revertir los números negativos en el sector constructor que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) bajó 5,2% durante noviembre.El 2019 cerró con números negativos en todos los sectores productivos del país, y más aún en el de la construcción.“El último año fue el año más complejo y difícil de los últimos quince años, con una pronunciada caída en la cantidad de puestos trabajos del rubro de la construcción”, resumió Miguel Ojeda, presidente del Centro de Constructores de Misiones.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, consideró que durante 2019 “se iba a registrar un repunte, ya que la anterior gestión había anunciado un sinfín de obras que nunca se concretaron”.Al mismo tiempo precisó que, como consecuencia de la falta de obras, “muchas de las pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar su actividad y el mercado financiero no arrojó muchas expectativas para encarar obras a corto plazo”.En este sentido, destacó las políticas del gobierno misionero para sostener la obra pública y, por ende, de gran parte de puestos de trabajo. “En la provincia hubo y hay una decisión política de continuar con las obras, que benefició no solamente para los trabajadores sino para todo el sector, que no quedó paralizado”, refirió. En este punto, 18 alcaldes misioneros se reunieron la semana pasada con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en la que solicitaron por la reactivación de trabajos en materia de infraestructura, que quedaron varadas en diversas comunas.Sobre el empleo, Ojeda puntualizó: “Se notó una fuerte caída en el plano laboral que, en los últimos cuatro años, promedió entre el 60 y 70 por ciento. El caudal de trabajo disminuyó notoriamente por la merma en la demanda de obras. Y observamos que muchas empresas constructoras tenía capacidad plena de empleo, y que cerraron el 2019 con apenas decenas de empleados”.Indicó también que en noviembre, según los últimos datos publicados por el Indec y la consultora Politikon Chaco, se registró una baja en el número de empleo registrado, que en la provincia fue del 6,8%.Respecto al panorama para este año, señaló: “Vemos que hay una voluntad política, tanto a nivel nacional como provincial, de dar un impulso a las empresas, garantizando la concreción de infraestructura básica, brindando soluciones rápidas a la demanda habitacional, y la oportunidad para que pequeñas empresas realicen inversiones acordes a la situación financiera. Este combo influirá directamente en un incremento y rápida inserción laboral para los trabajadores de la construcción en Misiones”.Según los últimos datos del Indec, la construcción bajó 5,2% interanual y totalizó un descenso del 8% entre enero y noviembre del año pasado.Daniel Mafud, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), analizó la coyuntura y subrayó que “esta tendencia preocupa de sobremanera a todas las pymes constructoras que, desde hace tiempo, cuestionamos las políticas de obras públicas implementadas en los últimos años, y en particular, en lo que refiere a las obras de arquitectura a nivel nacional”.En diálogo con El Territorio, manifestó que los elevados índices en el desempleo a nivel nacional tienen relación con el desempleo, la caída del consumo y despidos en plantas fabriles.Recordó que “las pymes constructoras constituyen una trama altamente efectiva a la hora de dinamizar las economías regionales y, también, formar el nodo alrededor del cual se incorporan al tejido productivo los proveedores de bienes y servicios de la más variada gama de productos”.“No se logró compensar la abrumadora caída del empleo en vastas regiones del país, el cierre de empresas locales, la disminución de la actividad industrial y, por sobre todas las cosas, la agobiante sensación de frustración de diversos actores al percibir la sensible caída en los niveles de producción”, comentó Mafud.Asimismo, destacó que en el último período las pymes sobrevivieron gracias a las políticas de obra pública, de la mano de los gobiernos provinciales.Por último, el titular de la CPC celebró la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, presidido por la ministra María Eugenia Bielsa, “ya que responderá a las demandas ante el creciente déficit de vivienda a nivel nacional” y apuntan “al desarrollo sostenible de las comunidades y ciudades del interior del país”.En su primer discurso como presidente, Alberto Fernández mencionó que uno de los ejes de su gestión será la reactivación de la obra pública y la creación de un Ministerio de Hábitat y Vivienda para impulsar la inversión en vivienda social. Estos dos aspecto tuvieron un impacto positivo entre las empresas del sector de la construcción, quienes consideran que permitirá una recuperación de la actividad en este año.“Estamos con una enorme cantidad de obras públicas paradas. Fundamentalmente por la crisis que se desencadenó, en 2018, el Estado dejó de pagar y de hacer el ajuste por inflación de las obras, por lo tanto es imposible seguir”, explicó Julio Crivelli, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), quien alertó sobre la pérdida de alrededor de 60.000 puestos de trabajo en todo el país.“En el escenario actual, no hay demanda, nadie compra y los inversores mantienen lo que tenían pero si hay muchas expectativas que con las últimas medidas de Nación se registre un repunte en el rubro”, aseveró.En tanto que Issel Kiperszmid, dueño de la desarrolladora Dypsa y vicepresidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu), destacó como positiva la creación de un Ministerio que se ocupe del tema de la vivienda.“Las cámaras del sector hemos acercado propuestas, tomando en consideración algunas metodologías que se llevaron a cabo en países vecinos, como el modelo de Uruguay que es muy exitoso y que permitió dar una respuesta rápida. En condiciones financieras e impositivas adecuadas nuestro sector tiene la ventaja de ser fuerte demandante de recursos”, indicó el empresario en diálogo con Infobae.