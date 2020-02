El programa Ahora 12 ya no financiará productos importados

Miércoles 19 de febrero de 2020 | 09:18hs.

EL Gobierno Nacional tomó la decisión de que el programa Ahora 12 ya no permita financiar productos de origen extranjeros. La decisión surgió de un encuentro que mantuvieron el titular del Central, Miguel Pesce, y el ministro de Producción, Matías Kulfas, con los principales banqueros del país, quienes se comprometieron a bajar en forma acelerada la tasa de interés que aplican al financiamiento con tarjeta de crédito, incluyendo también las líneas de préstamos personales. Pero en forma paralela surgió el análisis sobre el funcionamiento del programa “Ahora 12”, hoy el principal mecanismo para financiar consumo, y se resolvió introducir algunos cambios.El 50% del total de las compras en cuotas con tarjeta se realiza a través del “Ahora 12”, que permite financiar en hasta 12 pagos mensuales sin interés, según grafica el sitio de noticias InfoBae.com. En ese contexto, bancos y Gobierno acordaron que Ahora 12 continuará vigente, ya que su vencimiento estaba previsto para el 31 de marzo, pero lo hará con cambios como el de dejar de financiar productos importandos, que generan una distorsión en el sistema de financiamiento, sin aportar a la reactivación de la actividad industrial nacional.“Los bancos estamos destinando mucha plata por mes para financiar las cuotas sin interés dentro del Ahora 12. Pero financiar bienes importados que además ingresan al tipo de cambio oficial no tiene ningún sentido”, señalaron los banqueros en la reunión, según indican en el mencionado sitio de noticias. Kulfas se comprometió a controlar para que no se produzcan estos “abusos” por parte del sector comercial.En cuanto a la reducción de tasas de interés explicaron que esto apunta dar un margen mayor para financiar consumo, ya sea con préstamos personales o reduciendo la tasas que cobran los bancos cuando no se paga el resumen total de la tarjeta. Uno de los que hizo punta con la reducción es el Banco Nación, marcando la tendencia que debería seguir el resto del sistema financiero. La principal entidad financiera del país bajará su tasa para el financiamiento de saldos de tarjeta de crédito del 67% al 49% a partir del 1° de marzo. El Nación tiene 2 millones de tarjetas de crédito Visa y MasterCard distribuidas entre sus clientes de todo el país.Acceder a mayor facilidad de financiamiento puede ser una de las claves para impulsar el consumo privado, teniendo en cuenta que será difícil que los salarios le ganen a la inflación a lo largo de este año.